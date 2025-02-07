明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

路透：特朗普擬逼世衛改革 由美國人任總幹事

【明報專訊】路透社周四（6日）報道，根據兩名知情人士及一份建議書，美國特朗普政府正考慮要求世界衛生組織（WHO）改革，包括讓美國官員出任總幹事，以換取美國重返世衛。

特朗普上月20日就任美國總統後，隨即決定退出世衛，要求聯邦政府暫停向世衛提供資金、支持和資源。

路透社援引一份曾在特朗普上月就職前提交給其顧問團隊的文件，當中建議美國盡早宣布退出世衛，並採取「激進新方式」應對該組織，包括在現任世衛總幹事譚德塞任期2027年結束後，推動由美國官員出任世衛總幹事，若成事將是史上首次由美國官員統領世衛。另外計劃書亦建議美國明年退出世衛，而今年內委任一名總統特使就改革跟世衛談判。目前美國跟世衛的協調由國務院和衛生及公共服務部負責。

報道指，計劃書由外部政策專家應特朗普交接團隊要求撰寫，形容世衛是「最混亂及最缺乏效率的聯合國機構」，指其過去20年推動所提出的改革失敗，導政管理及科研水平下降。計劃書強調「世衛缺乏美國領導，浪費了美國資金，並影響該機構的效率」。

美國目前是世衛最大金主，每年承擔該組織18%撥款，價值5.3億美元（約41.3億港元）。知情人士向路透社表示，暫未知特朗普政府將採納多少上述計劃書中的建議。

以色列隨美退出聯國人權理事會

另外，以色列將跟隨美國退出聯合國人權理事會（UNHRC）。以國外長薩爾昨在社交媒體上指，該機構對以色列有持續且根深柢固的偏見。

（路透社）

相關字詞﹕世界衛生組織（WHO） 特朗普

上 / 下一篇新聞