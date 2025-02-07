路透：特朗普擬逼世衛改革 由美國人任總幹事

特朗普上月20日就任美國總統後，隨即決定退出世衛，要求聯邦政府暫停向世衛提供資金、支持和資源。

路透社援引一份曾在特朗普上月就職前提交給其顧問團隊的文件，當中建議美國盡早宣布退出世衛，並採取「激進新方式」應對該組織，包括在現任世衛總幹事譚德塞任期2027年結束後，推動由美國官員出任世衛總幹事，若成事將是史上首次由美國官員統領世衛。另外計劃書亦建議美國明年退出世衛，而今年內委任一名總統特使就改革跟世衛談判。目前美國跟世衛的協調由國務院和衛生及公共服務部負責。

報道指，計劃書由外部政策專家應特朗普交接團隊要求撰寫，形容世衛是「最混亂及最缺乏效率的聯合國機構」，指其過去20年推動所提出的改革失敗，導政管理及科研水平下降。計劃書強調「世衛缺乏美國領導，浪費了美國資金，並影響該機構的效率」。

美國目前是世衛最大金主，每年承擔該組織18%撥款，價值5.3億美元（約41.3億港元）。知情人士向路透社表示，暫未知特朗普政府將採納多少上述計劃書中的建議。

以色列隨美退出聯國人權理事會

另外，以色列將跟隨美國退出聯合國人權理事會（UNHRC）。以國外長薩爾昨在社交媒體上指，該機構對以色列有持續且根深柢固的偏見。

（路透社）