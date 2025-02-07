美稱政府船可免費過巴拿馬運河 遭否認

巴總統：堅決反對謊言假信息

美國國務院周三在社交平台表示，巴拿馬政府已同意不再向通過巴拿馬運河的美國政府船舶收取費用，這將為美國政府每年省下百萬計美元。不過巴拿馬運河管理局其後發聲明，否認讓美國政府船舶免費通過巴拿馬運河，但準備好就美國戰時船艦的通行與華府官員對話。

美國總統特朗普曾指控巴拿馬對使用這條航道的商船收取過高費用，又聲稱運河受到中國控制，威脅要取回運河。

《華爾街日報》周三引述知情人士報道，在閉門會議上，美巴兩國同意研究允許美軍船艦免費通過巴拿馬的可能性，但巴拿馬仍需找到方法既能允許美軍艦免費通行，又不違反禁止任何國家享有優惠待遇的中立條款。巴拿馬運河管理局長莫拉萊斯上月表示，違反該中立條約將導致混亂。美國與巴拿馬1977年簽署的條約中，有一項條款要求巴拿馬向所有運河使用者提供平等的待遇和付款條件。知情人士稱，美國國務院周三倉卒發聲明，被巴拿馬官員視為美方想逼他們就範。

巴拿馬運河官員表示，每年平均只有40艘美軍艦艇通過巴拿馬運河，不到過境船舶總數的0.5%。報道指出，若容許美軍船艦免費通行，美國海軍每年將節省約1300萬美元。

美國國務卿魯比奧周日訪問巴拿馬期間，巴拿馬已作出幾項讓步，包括將不會續簽2017年與中國的「一帶一路」協議。巴拿馬運河管理局也表示將為美軍船艦「優化通行優先權」。

（華爾街日報/法新社/路透社）