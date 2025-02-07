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特朗普「接管加沙」震驚高官 白宮解畫降溫 稱非永久遷出巴人 沒承諾派兵

【明報專訊】美國總統特朗普周二（4日）突公布美國「接管加沙」計劃，震驚國際社會，美媒引述消息報道，美國總統中東問題特使威特科夫上周視察加沙後，形容當地情况可怖，令特朗普決心推動「重新安置」巴人，然而從未跟國務院和國防部開會討論執行細節。計劃遭到各界狠批，白宮及華府官員隨即解畫，稱只是「暫時而非永久」讓加沙人遷出，並強調特朗普沒承諾「必定向加沙派兵」。惟特朗普昨在社交網站重申「加沙將在戰爭結束後由以色列移交美國。巴人可能被重新安置」。

《紐約時報》和美國有線新聞網絡（CNN）周三引述美國官員報道，特朗普是聽取威特科夫（Steve Witkoff）有關加沙情况可怖（horrific）的意見後，決心推動已萌生數周以至數月的相關念頭。威特科夫周二告訴記者，加沙到處是「隨時會倒塌的樓房，沒有用水、電力、燃氣等生活必需品，天知道會醞釀什麼疾病……因此當特朗普提到全面清空當地，他意思是使其變得宜居，而這是一項長遠計劃」。

中東特使曾與以總理商相關構想

美媒指特朗普公布「接管加沙」計劃前，只得威特科夫和國安顧問華爾茲等白宮高官知情，並未跟國務院和國防部開會。一名白宮官員告訴CNN，威特科夫和華爾茲周一晚跟以色列總理內塔尼亞胡討論過有關構想，但訪美的內塔尼亞胡周二與特朗朗舉行聯合記者會前不久，特朗普突然告知他，計劃宣布「接管加沙」構想，仍令他感到意外。

魯比奧則是在出訪危地馬拉期間，看到電視新聞報道記者會後才首次得知有關概念；特朗普則稱，魯比奧有透過電話參與他跟以方的會議。魯比奧事後在社交平台發文表示，「美國已準備好領導並讓加沙變得再次美麗，我們（美方）所尋求的其一目標是區內所有民眾獲持久和平」。

聯國秘書長強調需避種族清洗

上述計劃引來國際強烈反彈，聯合國秘書長古特雷斯周三強調，「有必要避免任何形式的種族清洗」。白宮發言人萊維特周三軟化特朗普立場，強調他僅主張約旦和埃及「暫時」接收加沙巴人；且美方並非必定會向加沙派兵；計劃亦非意味美國納稅人將承擔加沙重建費用。魯比奧同日亦在記者會上稱，加沙民眾只將於重建和清理瓦礫期間「臨時」遷離。內塔尼亞胡在霍士新聞訪問中則表示，不相信美方將出兵加沙，或資助當地重建。以色列防長卡茨昨日則稱，已指示軍方制定計劃，允許巴勒斯坦人離開加沙。

華爾茲周三接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時為「接管加沙」計劃辯護，指沒有任何人提出清理加沙瓦礫的現實方案，因此特朗普提出「大膽、新穎」的想法。華爾茲又指這不應受到批評，並認為其可推動整個區內想出各自解決加沙問題的方法。

美前駐以大使警告危及人質談判

奧巴馬任內的駐以大使夏皮羅卻批評計劃欠嚴謹，將令以色列政府內的極端分子，以及各方的恐怖分子趁機行事，招致危機。他指特朗普此時公布計劃，將危及釋放餘下以色列人質的談判，令美國人員成為襲擊目標，並削弱以色列與沙特阿拉伯關係正常化的前景。

（紐約時報/CNN/金融時報/衛報）

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