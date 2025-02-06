Google改AI原則 可軍研監控 稱地緣政治變複雜 伙政府護國安

倡民主國領導AI發展 提3原則

美國有線新聞網絡（CNN）報道，Google上個版本的道德原則有提及不會在哪些範疇設計或部署AI，包括武器或用於傷害人的技術，及蒐集或使用資訊作監視的技術。然而在最新版本的AI原則中，有關字眼已消失不見。

在周二的網誌中，Google的研究、實驗室、技術和社會高級副總裁馬尼卡（James Manyika）及Google DeepMind行政總裁哈薩比斯（Demis Hassabis）提出，民主國家應領導AI發展，並以自由、平等和尊重人權等核心價值為原則。他們又稱新版AI原則將聚焦3個核心原則﹕

1）大膽創新，藉開發AI協助、賦能和激勵各領域的人，推動經濟和改善生活，協助解決人類面臨的最大挑戰；

2）負責任的開發和部署，因AI作為仍興起的變革科技，帶來新的複雜性和風險，須在開發和部署過程負責任地推動AI；

3）共同協作及進步，藉向他人學習，並設計出能夠幫助他人積極運用AI的技術。

特朗普上月底再度就任總統後，迅速撤銷前總統拜登要求對AI作安全規範的行政命令。美國AI領域迅速發展，參與競逐領頭羊地位的公司現在需遵守的義務減少，例如不再需公布顯示AI可能對國家、經濟或公民構成嚴重風險的測試結果。

（法新社/中央社/CNN/BBC）