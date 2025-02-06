Google改AI原則 可軍研監控 稱地緣政治變複雜 伙政府護國安

【明報專訊】科技巨擘Google周二（4日）更改使用人工智能（AI）原則，刪去承諾不會使用AI於開發武器及監控的內容。Google高層為有關決定解釋稱，在愈趨複雜的地緣政治中，全球正競逐AI領導地位，支持自由、平等和尊重人權等核心價值的企業、政府和組織應共同努力，創造保護人們、促進全球發展和支持國家安全的AI。
倡民主國領導AI發展 提3原則
美國有線新聞網絡（CNN）報道，Google上個版本的道德原則有提及不會在哪些範疇設計或部署AI，包括武器或用於傷害人的技術，及蒐集或使用資訊作監視的技術。然而在最新版本的AI原則中，有關字眼已消失不見。
在周二的網誌中，Google的研究、實驗室、技術和社會高級副總裁馬尼卡（James Manyika）及Google DeepMind行政總裁哈薩比斯（Demis Hassabis）提出，民主國家應領導AI發展，並以自由、平等和尊重人權等核心價值為原則。他們又稱新版AI原則將聚焦3個核心原則﹕
1）大膽創新，藉開發AI協助、賦能和激勵各領域的人，推動經濟和改善生活，協助解決人類面臨的最大挑戰；
2）負責任的開發和部署，因AI作為仍興起的變革科技，帶來新的複雜性和風險，須在開發和部署過程負責任地推動AI；
3）共同協作及進步，藉向他人學習，並設計出能夠幫助他人積極運用AI的技術。
特朗普上月底再度就任總統後，迅速撤銷前總統拜登要求對AI作安全規範的行政命令。美國AI領域迅速發展，參與競逐領頭羊地位的公司現在需遵守的義務減少，例如不再需公布顯示AI可能對國家、經濟或公民構成嚴重風險的測試結果。