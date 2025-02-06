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調查國會騷亂恐遭清算 FBI員工興訟自保

【明報專訊】美國兩批聯邦調查局（FBI）員工周二（4日）分別起訴司法部，尋求阻止司法部取得曾參與調查2021年1月6日國會山莊騷亂人員的資料。

阻司法部公開調查名單

特朗普上月就任總統後，特赦約1500名國會山莊騷亂者，司法部早前下令FBI領導層在周二下午3時前交出曾調查國會山莊騷亂的FBI人員資料。FBI署理局長德里斯科爾（Brian Driscoll）表示，這份名單涵蓋數千名員工，包括他本人。據知情人士及路透社看到的一封FBI內部電郵顯示，FBI領導層周二向司法部提交的名單，當中沒有員工的姓名，但提供了「獨特員工識別碼」及相關職銜、在調查或起訴中的角色等資料。

在第一宗集體訴訟，一群FBI員工指司法部正試圖找出曾參與調查國會山莊騷亂者，準備解僱或懲罰他們。訴訟書稱，「原告有理由擔心，特朗普盟友會公開這份名單的全部或部分內容，從而使他們及其家人面對被特赦的國會山莊騷亂者報復的危險」。訴訟書指多達6000名FBI員工曾參與調查國會山莊騷亂。第二宗訴訟由FBI探員協會提出，亦要求法院保護FBI員工身分免被公開。

美國司法部上周五解僱8名FBI高層職員及17名檢察官，他們都曾處理有關國會山莊騷亂的刑事案件。

（路透社）

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