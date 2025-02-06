再極限施壓伊朗 警告倘遭行刺即滅國報復

該備忘要求財政部長對伊朗施加「極限經濟壓力」，包括對違反現有制裁的行為實施進一步制裁和執法，又指示財政部和國務院實施一項旨在「將伊朗石油出口降至零」的行動。美國當局估計，伊朗2023年的石油出口收入為530億美元（約4134億港元 ），而石油輸出國組織（OPEC）數據顯示，伊朗石油2024年產量為2018年以來最高。特朗普1.0時恢復制裁伊朗，曾令伊朗的石油出口降至接近零，在拜登執政期間，伊朗成功規避制裁，令石油出口有所上升。

退出聯國人權理事會 指反美

另外，特朗普周二亦簽署行政命令宣布美國退出聯合國人權理事會（UNHRC）和近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA），並將評估美國在聯合國教科文組織（UNESCO）的參與情况。白宮幕僚秘書沙夫表示，有關行動是回應這些聯合國機構存在「反美偏見」。特朗普周二的簽令將終止美國在UNHRC的所有活動參與，包括審視各國的人權紀錄。

（法新社/路透社/新華社）