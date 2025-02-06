分析：無視國際法 顯特2.0擴張主義

特朗普的計劃若付諸實施，將迫使逾200萬巴勒斯坦人遷移到阿拉伯世界的其他地區，甚至更遠。根據國際法，強制遷移人口是嚴格禁止的。巴勒斯坦人及阿拉伯國家將此視為驅逐計劃，甚至是對巴人的種族清洗。

美國有線新聞網絡（CNN）形容特朗普的加沙言論展現帝國主義色彩，並指他打算利用房地產交易的方式，在加沙啟動一個創造就業機會的城市重建計劃。不過從現實層面看，其提出的也如不切實際的幻想。首先，美國是否有數千億美元可用於此項目？阿拉伯國家強烈反對這一計劃，因該計劃需動用它們的資金和土地來落實。約旦已接收大量巴人難民，擔心新的大規模湧入可能徹底顛覆國家穩定。

一名阿拉伯外交官向CNN表示，特朗普的言論可能會嚴重破壞當前脆弱的停火與人質釋放協議，「這些提議對巴勒斯坦人民的生存權與尊嚴，以及整個中東局勢，都將產生深遠的影響」。

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美國智庫大西洋理事會中東計劃高級主管韋克斯勒（William Wechsler）則認為，特朗普只是照着他的劇本演：改變遊戲規則、增加自己的籌碼，然後等對方來談判，「不過這次談判牽涉到巴勒斯坦自治政府的未來」。

（BBC/CNN/紐約時報）