特朗普倡接管加沙建度假區 國際齊轟 稱可外遷巴人 違兩國方案被斥火上澆油

訪白宮 以總理讚方案「改變歷史」

以色列總理內塔尼亞胡本周訪問華府，原為洽談以哈停火協議第二階段具體內容。不過特朗普周二與之會談後，在聯合記者會上拋出美國「接管」、「長期擁有」加沙，開發為「中東版蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）的方案。

他說：「我們將接管加沙，着手發展。我們將會擁有它，負責任地清除區內所有危險未爆的炸彈等武器，拆卸危樓，締造經濟發展，為當地人提供無數工作和居所。」他並且不排除在必要時為此調兵「保衛加沙」。他又稱「中東版蔚藍海岸」將為全球民眾而打造，巴勒斯坦人也可在那兒生活，但夷平土地開發前，要先讓加沙巴人到鄰國「永久安置」。

在上月底就職總統後不久，特朗普已表示他主張埃及、約旦等鄰國斥資建設可供安置巴人的地區，讓他們「永久」安居樂業。他稱受戰火摧毁的加沙是「地獄」、「拆卸工地」，不宜居住。他周二說：「我希望我們能做一些真正美好的事情，讓他們（巴人）不想再回來（加沙）……如果我們能到一個美麗地方，讓人永久重新定居，住在愉快舒適的家，不會像在加沙那樣被槍擊、被殺害或被刀捅死。」

特朗普周二稱，他已「仔細研究」上述構想好幾個月，此舉可「為中東局部乃至整個地區帶來大大的穩定」，與之談論過的區內領袖皆支持「美國擁有那片土地的主意」。他還認為沙特已不支持巴勒斯坦立國，說：「不，他們不會。」

然而沙特阿拉伯外交部周三重申該國就巴勒斯坦建國的立場「堅定不移」：「沙特阿拉伯將持續不懈致力於建立以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國，沒有這樣，將不會與以色列建立外交關係。」

沙特重申撐立國 華倡「巴人治巴」

埃及和土耳其兩國外長聯合聲明，反對任何將巴勒斯坦人遷移或重新安置到「巴勒斯坦領土以外的國家，無論是短期還是長期」的提議。

盤踞加沙的哈馬斯昨指摘特朗普的接管計劃是「火上澆油」，指摘那是旨在消滅巴勒斯坦立國可能的種族主義計劃。西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯亦表明，加沙是「巴勒斯坦國土」不可分割的一部分，巴人不會放棄任何土地、權利。

國際反對之聲亦四起。中國外交部發言人林劍昨表示，中國反對強制遷移加沙民眾，主張「巴人治巴」。約旦、伊朗、卡塔爾、法國、澳洲等國俱反對美國奪取加沙、逐走加沙巴人。

特朗普的構想使人聯想起以色列1948年5月14日宣布立國後，曾迫使約達76萬巴勒斯坦人逃離家園的「浩劫日」（Nakba）。若真強迫加沙人離開，可能違反國際法和構成種族清洗。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪對特朗普方案表示非常震驚。美國-伊斯蘭關係協會表示加沙屬於巴勒斯坦人，強行驅逐他們將是反人類罪行，可引爆廣泛衝突，摧毁美國僅存的國際形象。

（CNN/路透社/衛報/法新社）