特朗普倡烏克蘭供稀土換美援助

消息：烏已提出關鍵資源合作

特朗普周一在白宮橢圓形辦公室向記者說：「我們正尋求與烏克蘭達成協議，他們將確保以稀土等其他東西，換取我們將給予的援助……我們（向烏克蘭）投入了數以千億美元計資金。他們擁有很多稀土，而我想得到稀土保障，他們願意那樣做。」

一名接近澤連斯基的消息人士向英國《金融時報》表示，特朗普的說法似乎與去年澤連斯基向特朗普提出的「勝利計劃」相符。消息人士說，烏克蘭已向特朗普提出在關鍵資源上合作的「特殊條款」，並強調保護關鍵資源免遭俄羅斯和伊朗侵害的重要。消息人士說：「當然，我們準備與美國合作。」澤連斯基去年9月向特朗普概述他的計劃時提到與西方伙伴分享關鍵天然資源，並讓特朗普擁有投資篩選權，阻止中資在烏克蘭發展利益。

基輔擁值數以十萬億美元礦藏

基輔擁有龐大的鈦、鐵礦與煤炭蘊藏，以及約50萬噸未開發的鋰，合共估計總價值達數以十萬億美元計，其中一些資源可能會被在烏東推進的俄羅斯部隊奪走，或已位於俄佔區內。

（法新社/金融時報）