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受壓國組貿易聯盟 抗美關稅壁壘

【明報專訊】面對特朗普利用關稅作籌碼，愈來愈多國家互相建立經濟伙伴關係，其中不乏美國最親密的盟友，反映美國關稅壁壘築得更高，其他國家卻在調降應對，例如被特朗普點名下一個開徵關稅對象的歐盟，單在過去兩個月便達成3項新貿易協議。《紐約時報》指出，特朗普對美國盟友開徵關稅，等於鼓勵其他國家自行組建將美國排除在外的貿易聯盟和網絡。彼得森國際經濟研究所高級研究員柯克加德表示，這個趨勢或許不是所有國家的首選，但在美國拒絕更開放的經濟秩序下，這是退而求其次的選擇。

去年12月，歐盟與4個南美國家達成協議建立全球最大貿易區之一，覆蓋8.5億人口的市場。兩周後，歐盟又與瑞士達成貿易協議，上月也與墨西哥達成新貿易協議，同意對更多商品實行免稅。歐盟與馬來西亞之間的自由貿易協定磋商暫停13年後，兩國上月也宣布恢復商討。

除了歐盟，今年5月東盟將與由6個中東國家組成的海灣合作委員會（GCC）在馬來西亞開會，大馬已邀請中國參與該會議。中國將更新與東盟的自由貿易協定。英國最近也加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）。巴西與墨西哥也商討要擴大雙方的貿易協議。

歐盟外長警告歐美貿戰令華漁利

歐盟周一（3日）舉行非正式峰會，歐洲領袖們警告特朗普威脅擴大對歐盟關稅，可能引發跨大西洋貿易戰導致兩敗俱傷。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，貿易戰沒有贏家，如果美國與歐洲之間爆發貿易戰，「那麼在一旁偷笑的將是中國」。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟意識到美國貿易關係中的「潛在挑戰」（意即新關稅），但已做好應對準備。她昨又稱，歐盟準備好與美國展開艱難的談判，以保護自身利益。《華爾街日報》報道，歐盟內部官員花了幾個月草擬應對美國關稅威脅的方案，包括可能針對美國政治敏感州份的產品徵關稅，這做法類似於加拿大近日威脅要採取的報復關稅，以及歐盟在特朗普1.0時對其鋼鋁關稅的報復措施。

（紐約時報/華爾街日報）

相關字詞﹕美國 歐盟 貿易戰 關稅 特朗普2.0

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