明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

特朗普簽令設國家主權基金 融資存疑 稱可用作購TikTok

【明報專訊】美國總統特朗普周一（3日）簽署行政命令，命令財政部和商務部成立一隻規模在全球前列的主權財富基金，並提及此基金可以收購現時獲暫緩執行「不賣就禁」法令的短片分享平台TikTok。財長貝森特表示此基金將於12個月後成立，惟特朗普政府沒披露基金具體運作等細節，且美國聯邦政府存在巨額赤字，基金如何融資亦仍存在疑問。

特朗普周一在財長貝森特（Scott Bessent）和候任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）見證下，在白宮簽署成立主權基金的行政命令。他命令聯邦財政部和商務部於90天內提交計劃，包括集資機制、投資策略、基金結構、管治模式等建議。

財長貝森特表示此基金將於12個月後成立，他說：「我們將為美國人民把在國家收支平衡表上的資產化為實際金錢。」但他沒有說明細節。候任商務部長盧特尼克則表示，憑美國政府之龐大和規模，以及它與各企業的業務往還，應該能為美國民眾創富。他舉例說，假如政府要購入大筆新冠疫苗，應得到有關藥廠一些認股證和股權。

90天內交計劃 1年後成立

特朗普表示其他國家即使比美國還小都有主權基金，美國也到了該有一個的時候。他希望美國在短時間內設立一個「全球最大之一的」基金，「為基金創造最巨額財富」。他還表示基金可用以收購TikTok。他說，一旦政府跟TikTok達成合適的協議，「或者會將之納入主權基金」。

按美國「不賣即禁」法令，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）未於1月19日之前出讓TikTok，就要終止美國業務，後雖獲特朗普寬限75天，惟應趕不及在上述主權基金設立後被收購。

聯邦政府罕現盈餘 乏錢注資

主權財富基金（sovereign wealth fund，通稱主權基金）由主權國家政府或地方政府所建立並擁有，用於長期投資，資金主要來源於國家財政盈餘、外匯儲備、自然資源出口盈餘等，一般由專門的政府投資機構管理，投資於股票、債券和地產等金融資產，從而衍生長遠回報，使政府收入多元化。它們是私募股權、私人信貸和基建設施等主要投資者，全球市場的重要參與者。

不過，卡內基國際和平基金會去年發表的研究指出，如果這些基金沒有設立適當的保障措施，例如管理和監察機制，可以變成「貪污、洗錢和其他非法活動的渠道」。

目前全球有逾90國設有這類基金，管理的資產逾8萬億美元（約62.4萬億港元）。例如挪威、沙特阿拉伯、中國和新加坡，或美國的阿拉斯加州、得州、新墨西哥州等地方政府，都設有主權基金。當中以挪威的「政府全球養老基金」（GPFG）最大規模，截至去年底其資產價值為19.7萬億克朗（約13.5萬億港元）。

拜登總統任內亦研究過成立主權基金，賴以投資科技、能源、供應鏈等國家安全利益項目。可是美國聯邦政府近半世紀只有過4次盈餘，最近一次已是2001年。

專家質疑需國會批准

特朗普去年競選總統期間亦曾提出要成立主權基金，用於資助基建項目和醫藥研究等，並建議通過關稅和其他方法集資。

彭博社報道，特朗普的顧問，包括馬斯克、范伯格（Stephen Feinberg）等富商，近月在研究把美國聯邦政府轄下職能類似的開發金融機構（DFC）改為主權基金。不過，有專家質疑美國成立主權基金似乎需要國會批准、授權撥款，不能光靠總統行政命令。

（紐約時報/NBC/Axios/路透社）

相關字詞﹕主權基金 特朗普2.0

上 / 下一篇新聞