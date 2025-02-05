特朗普簽令設國家主權基金 融資存疑 稱可用作購TikTok

特朗普周一在財長貝森特（Scott Bessent）和候任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）見證下，在白宮簽署成立主權基金的行政命令。他命令聯邦財政部和商務部於90天內提交計劃，包括集資機制、投資策略、基金結構、管治模式等建議。

財長貝森特表示此基金將於12個月後成立，他說：「我們將為美國人民把在國家收支平衡表上的資產化為實際金錢。」但他沒有說明細節。候任商務部長盧特尼克則表示，憑美國政府之龐大和規模，以及它與各企業的業務往還，應該能為美國民眾創富。他舉例說，假如政府要購入大筆新冠疫苗，應得到有關藥廠一些認股證和股權。

90天內交計劃 1年後成立

特朗普表示其他國家即使比美國還小都有主權基金，美國也到了該有一個的時候。他希望美國在短時間內設立一個「全球最大之一的」基金，「為基金創造最巨額財富」。他還表示基金可用以收購TikTok。他說，一旦政府跟TikTok達成合適的協議，「或者會將之納入主權基金」。

按美國「不賣即禁」法令，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）未於1月19日之前出讓TikTok，就要終止美國業務，後雖獲特朗普寬限75天，惟應趕不及在上述主權基金設立後被收購。

聯邦政府罕現盈餘 乏錢注資

主權財富基金（sovereign wealth fund，通稱主權基金）由主權國家政府或地方政府所建立並擁有，用於長期投資，資金主要來源於國家財政盈餘、外匯儲備、自然資源出口盈餘等，一般由專門的政府投資機構管理，投資於股票、債券和地產等金融資產，從而衍生長遠回報，使政府收入多元化。它們是私募股權、私人信貸和基建設施等主要投資者，全球市場的重要參與者。

不過，卡內基國際和平基金會去年發表的研究指出，如果這些基金沒有設立適當的保障措施，例如管理和監察機制，可以變成「貪污、洗錢和其他非法活動的渠道」。

目前全球有逾90國設有這類基金，管理的資產逾8萬億美元（約62.4萬億港元）。例如挪威、沙特阿拉伯、中國和新加坡，或美國的阿拉斯加州、得州、新墨西哥州等地方政府，都設有主權基金。當中以挪威的「政府全球養老基金」（GPFG）最大規模，截至去年底其資產價值為19.7萬億克朗（約13.5萬億港元）。

拜登總統任內亦研究過成立主權基金，賴以投資科技、能源、供應鏈等國家安全利益項目。可是美國聯邦政府近半世紀只有過4次盈餘，最近一次已是2001年。

專家質疑需國會批准

特朗普去年競選總統期間亦曾提出要成立主權基金，用於資助基建項目和醫藥研究等，並建議通過關稅和其他方法集資。

彭博社報道，特朗普的顧問，包括馬斯克、范伯格（Stephen Feinberg）等富商，近月在研究把美國聯邦政府轄下職能類似的開發金融機構（DFC）改為主權基金。不過，有專家質疑美國成立主權基金似乎需要國會批准、授權撥款，不能光靠總統行政命令。

（紐約時報/NBC/Axios/路透社）