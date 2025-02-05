美研究：污染致人腦內微膠量大增

《自然醫學》期刊周一（3日）刊登由美國新墨西哥州立大學教授坎彭（Matthew Campen）研究團隊的報告。他們分析了來自美國新墨西哥州、死於2016年的28人和2024年24人的腦、肝臟、腎臟組織樣本。在2024年的腦和肝臟樣本中，微塑膠濃度遠遠高於2016年的樣本。研究人員擴大分析腦組織樣本，採自美國東岸死於1997年到2013年之間的人，結果發現，從1997年到2024年，人腦組織中的微塑膠和納米塑膠數量都呈增加趨勢。

研究人員也在肝臟和腎臟樣本中發現這些微粒，但大腦內微塑膠量是肝和腎的8至31倍。此外，研究發現腦退化症患者大腦樣本中的微塑膠濃度高正常人約6倍，但研究人員強調暫時難以斷定塑膠導致神經退化病變。

暫難斷定塑膠致神經病變

微塑膠是由塑膠垃圾分解而成，從珠穆朗瑪峰到深海都有發現，而人類會透過食物、水甚至呼吸攝入這些微粒，以往的研究已發現塑膠污染遍佈人體，血液、精液、母乳、胎盤和骨髓等。坎彭說，在人體內發現的微塑膠量增加，反映了大環境污染物的累積。但他提到，研究顯示長者大腦內的微塑膠和納米塑膠含量不比年輕者多，反映人體似乎有機制排出微塑膠，與以往對斑馬魚的研究結果脗合，這點值得欣慰。

（金融時報/衛報）