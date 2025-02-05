明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

非煙民肺癌比率趨增 世衛：空氣污染高風險因素 東亞尤甚

【明報專訊】世界衛生組織屬下國際癌症研究機構（IARC）最新報告指出，非吸煙人士罹患肺癌比率持續趨增，揭示空氣污染是導致肺癌的高風險因素，其中以中國在內的東亞地區尤甚。

《刺血針呼吸醫學》期刊在周一（3日）「世界癌症日」刊出的IARC報告指出，估計全球畢生從未曾吸用各類煙草男女所患的肺癌個案，已佔全球癌症致命排行榜第5位，而他們所患的幾乎都是常見的肺腺癌（adenocarcinoma）。報告分析了2022年全球肺癌亞型發病的地域差異、當年全球懸浮粒子污染對肺腺癌發病率的地域差異，以及1988年至2017年間19國的肺癌亞型發病趨勢等。報告估計該年全球有逾248萬宗肺癌新症，當中近126萬人患肺腺癌（男佔45.6%，女佔59.7%，較2020年分別增加了6.6和2.6個百分點）。

19.5萬例肺腺癌可歸因懸浮粒子污染

報告指出，該年非煙民肺癌者當中有七成是患肺腺癌，而有近19.5萬宗肺腺癌「可歸因於環境懸浮粒子污染」。以地區而言，東亞地區，特別是中國，空氣污染導致肺腺癌的比例最大。報告說，空氣污染「一定程度上解釋了肺腺癌趨增，且佔了全球非吸煙者肺癌病例的53%至70%」。報告提到，接觸家居煮食和取暖所用的燃燒固體燃料造成的煙霧，可能是中國非吸煙女性患癌的原因之一。

發表研究的IARC癌症監測部門主管布雷（Freddie Bray）向英國《衛報》表示，這次研究結果突顯了有迫切需要監測肺癌風險變化，深入探究諸如空氣污染等對非吸煙人口患肺癌的可能因素。

（衛報/法新社/刺血針）

相關字詞﹕國際癌症研究機構（IARC） 世界衛生組織（WHO） 中國 空氣污染 吸煙 肺腺癌 肺癌

上 / 下一篇新聞