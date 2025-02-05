非煙民肺癌比率趨增 世衛：空氣污染高風險因素 東亞尤甚

《刺血針呼吸醫學》期刊在周一（3日）「世界癌症日」刊出的IARC報告指出，估計全球畢生從未曾吸用各類煙草男女所患的肺癌個案，已佔全球癌症致命排行榜第5位，而他們所患的幾乎都是常見的肺腺癌（adenocarcinoma）。報告分析了2022年全球肺癌亞型發病的地域差異、當年全球懸浮粒子污染對肺腺癌發病率的地域差異，以及1988年至2017年間19國的肺癌亞型發病趨勢等。報告估計該年全球有逾248萬宗肺癌新症，當中近126萬人患肺腺癌（男佔45.6%，女佔59.7%，較2020年分別增加了6.6和2.6個百分點）。

19.5萬例肺腺癌可歸因懸浮粒子污染

報告指出，該年非煙民肺癌者當中有七成是患肺腺癌，而有近19.5萬宗肺腺癌「可歸因於環境懸浮粒子污染」。以地區而言，東亞地區，特別是中國，空氣污染導致肺腺癌的比例最大。報告說，空氣污染「一定程度上解釋了肺腺癌趨增，且佔了全球非吸煙者肺癌病例的53%至70%」。報告提到，接觸家居煮食和取暖所用的燃燒固體燃料造成的煙霧，可能是中國非吸煙女性患癌的原因之一。

發表研究的IARC癌症監測部門主管布雷（Freddie Bray）向英國《衛報》表示，這次研究結果突顯了有迫切需要監測肺癌風險變化，深入探究諸如空氣污染等對非吸煙人口患肺癌的可能因素。

（衛報/法新社/刺血針）