名記者反駁特徵稅理據：挑起貿戰愚蠢

向加重徵關稅 非遏芬太尼流入良策

曾獲美國商業編輯和作家協會「最佳商業」獎的奧瑟斯發文，謂美國向加拿大加徵關稅，絕非遏止芬太尼流入美國的有效政策。若為偷渡問題，向墨西哥徵沉重關稅徒使墨國經濟走向衰退，反而可能迫使更多人為謀生而偷渡越境赴美。假如關稅出於貿易逆差問題，加拿大和墨西哥對美國而言並非最嚴重，遠非要急徵重稅之列。相較之下，越南、台灣、愛爾蘭與美國的逆差要嚴重得多。

奧瑟斯認為，加墨兩國倘實施報復關稅，能有效打擊美國出口。此外，美國對這兩鄰國徵稅將會擾亂供應鏈，牽連美國物價騰飛和就業數字。

另外，美國周二起加徵關稅，中國如何反制成為國際焦點。儘管中國商務部矢言要向世界貿易組織（WTO）提出投訴，但中國外交部強調貿易和關稅戰無法解決美國國內問題，兼對雙方沒有好處。《華爾街日報》（WSJ）周一有文章指出，這顯示目前經濟相對疲軟的北京渴望啟動中美貿易談判，力圖避免貿易戰擴大科技限制。

（彭博社/華爾街日報）