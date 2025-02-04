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關稅激發加國反美 罷遊罷買球賽「噓」國歌

【明報專訊】美國特朗普政府對加拿大貨品加徵25%關稅，激發加國人罕見的反美情緒和愛國心，加拿大民間出現罷遊美國、罷買美貨、高捧「加拿大製造」的運動。在剛過去的周末，到加拿大作客比賽的美國冰球隊和籃球隊，都遇到現場觀眾對美國國歌喝倒彩，「噓」聲幾乎蓋過歌聲。

加國人視特朗普實施的懲罰性關稅等言行，是對長期盟國加拿大的輕蔑和欺凌，隨之萌生的反美和愛國情緒與日滋長。加國人嘗試以消費行為反擊，響應總理杜魯多提出盡可能選購國貨和抵制美國貨的呼籲。超市、雜貨店和商店以告示牌、標籤強調加拿大出產或製造的商品。

媒體教避用美國貨 魁北克省停售美國酒

社交媒體亦流傳教人避用美國產品的帖文、可替用美貨的加國產品清單，連報章、電視劇也有教避用美國消費品。有消費者告訴加拿大廣播公司，他們打算只買國產貨，亦有人明言罷遊美國。商家針對特朗普想將加拿大納為美國「第51州」之言而印製的「加大拿是非賣品」字樣帽子，則成暢銷產品，安大略省長福特（Doug Ford）也公開戴上。他周日指示魁北克省酒管局無限期停賣美國出產的各款酒類。卑詩省長尹大衛（David Eby）亦宣布該省會立即停售來自美國「紅州」（共和黨控制州份）的酒。

有望接替杜魯多出任總理的前副總理方慧蘭周日發表聲明說，杯葛美國貨是對抗特朗普和其「億萬富豪好友們（馬斯克等人）」的最好方法。

（金融時報/BBC/CBC）

相關字詞﹕美加關係 反美 罷買活動 杯葛 關稅 美國 加拿大

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