墨總統與特「良好對話」 獲允暫擱關稅一月

加墨同推關稅報復 針對打擊「紅州」

加拿大總理杜魯多與墨西哥總統欣鮑姆上周六就美國加徵關稅通電話後，兩國均推出報復性關稅，主要打擊傾向支持共和黨州份的產品出口。

加拿大宣布將於3周內分兩階段，對總值1550億加元（約8230億港元）的美國進口貨物，徵收25%報復性關稅，直至美國撤銷同等稅率的關稅。首階段於周二生效，包括煙酒、咖啡、鑽戒、電單車和化妝品，總涉300億加元。21天後的第二階段，涵蓋車輛、農產品、鋼鐵及鋁製品、宇航產品等，估計總涉1250億加元。加拿大還考慮對關鍵礦產、能源採購等採非關稅措施。墨西哥總統欣鮑姆也表示已指示經濟部長實施包括「關稅和非關稅措施」的「B計劃」，稍後將發表具體內容。

《華爾街日報》指出，加、墨的反制策略，旨在使美國人同受重關稅之苦，以及針對傾向支持美國共和黨的州份、對華府具影響力行業的出口。例如加拿大徵稅針對佛羅里達州生產的橙汁、田納西州的威士忌、肯塔基州的花生醬、南卡羅來納州的家用電器、賓夕法尼亞州的電單車。報道稱，墨西哥也打算針對產自共和黨根據地的商品徵稅。

美國總統特朗普周一早上將與加墨領袖通電話。他承認美國人可能感受到經濟「痛楚」，但堅稱是值得付出的代價，又稱將對歐盟貨品徵收關稅。

（BBC/德國之聲/紐約時報/華爾街日報）