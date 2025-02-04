魯比奧親施壓 巴拿馬棄續帶路協議 兩港口現租予長和子企 總統：審視營運安排

美：中共控制運河 違《條約》中立規定

美國國務院公布，魯比奧在會談中傳達總統特朗普目前立場，認為巴拿馬運河範圍「受到中共影響和控制」對運河本身而言是「威脅」，並違反1977年美巴《巴拿馬運河條約》（下稱《條約》）有關運河保持中立及運作安排的規定。魯比奧表示該現况「不可接受」，若不即時調整，美方將需採取「必要措施」，維護《條約》所賦予的權利。

美國跟巴拿馬1977年簽訂《巴拿馬運河條約》，按規定至1999年底美方把該國於20世紀初援建運河的控制及營運權全面移交巴方，惟條約亦訂明運河須保持中立，美方將可在運河營運受巴拿馬內部衝突或外來勢力影響時出兵干預。目前運河兩側出入口的兩個港口由香港企業長和旗下子公司營運，特朗普此前指控「實質上是中國在營運運河」，更稱「中國派兵駐運河區」，魯比奧上周稱長和等「香港企業跟中國（內地）公司沒有區別，必要時都須聽命於北京關閉運河」，對美國構成「直接威脅」。

特朗普周日表示，美方沒有把巴拿馬運河交給中國，而是「愚昧地給了巴拿馬」，指巴方「違反《條約》」，美國將會奪回運河，「又或者一些強而有力的事情將會發生」。

巴：運河主權不容爭辯 中立條款未受威脅

穆利諾（Jose Raul Mulino）會後向記者表示，巴拿馬將不會續簽前政府於2018年加入的中國一帶一路倡議，並將研究在該協議明年或後年須更新前退出，也會審視長和租借營運運河港口的安排，詳細工作有待相關核數報告出爐後展開。他同時強調，巴拿馬對運河的主權不容爭辯，認為當下《條約》的中立條款和有效性並未受到威脅，認為美方「沒有很大需要」利用軍事力量捍衛條約，強調有必要就此事與特朗普面對面討論。

穆利諾形容魯比奧到訪打開美巴建立新關係之門，巴方將嘗試最大規模引入基建等美國新投資。他亦表示可擴大去年7月與美國國土安全部簽訂的諒解備忘錄規模，研究美方自行斥資使用巴拿馬空域，經達連隘口（Darien Gap）遣返委內瑞拉、哥倫比亞和厄瓜多爾非法移民。

中方：運河不受大國直接或間接控制

中國外交部發言人毛寧上月22日在例行記者會上表示，中方認同穆利諾稱巴拿馬主權和獨立不容商討，運河不受任何大國直接或間接控制。她亦表明中方沒有參與巴拿馬運河的營運，並從不插手運河事務，承認運河為永久中立的國際通行水道。美國有線新聞網絡（CNN）上周五報道，和記港口發電郵稱，已邀請魯比奧訪巴期間，視察該公司旗下的運河港口設施。

巴拿馬城抗議魯比奧到訪 警催淚氣驅散

巴拿馬首都巴拿馬城上周五有示威者抗議魯比奧到訪，其間焚燒特朗普及魯比奧的假人模型，遭防暴警以催淚氣驅散。巴拿馬城居民批評特朗普不尊重《條約》，指《條約》並無訂明巴拿馬運河港口不能由中國人營運。巴拿馬前國會議員卡夫雷拉憶述1989年美國出兵該國推翻諾列加政權期間的慘况，目睹民眾死亡，強調不希望再於21世紀經歷帝國主義的入侵。

（路透社/CNN/印度經濟時報）