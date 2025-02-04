歐盟研與英挪結盟聯防 繞過中立親俄成員國 應對安全威脅

巨額軍費缺口 各國分歧浮面

俄羅斯入侵烏克蘭及美國總統特朗普要求歐洲大幅增加國防支出，引發歐洲各國為未來軍事能力及如何填補歐盟委員會估算超過5000億歐元資金缺口激烈討論，加上特朗普威脅對歐盟貨品加徵關稅，令歐盟領導人在尋找共同立場上面對更大挑戰。一些領導人提議增購美國武器以討好白宮，同時也要加強自身防衛能力，但一些領袖擔心對經濟造成損害的貿易戰只會削弱他們購買武器的能力。有關討論暴露了歐盟最大國防參與國德國和法國、中立國奧地利和愛爾蘭，以及親俄的匈牙利和斯洛伐克之間的分歧，與此同時波蘭和波羅的海國家的高國防開支立場，也與意大利和西班牙對立。

歐洲官員表示，融資是令歐盟希望轉為與北約成員國（如英國和挪威）建立更廣大歐洲「自願聯盟」的關鍵原因之一。《金融時報》引述一名歐盟外交官說：「在談論歐洲大陸的安全時，我們不能沒有北約、英國（參與）。哪些（防禦）能力應是共同的，哪些能力是成員國的個別責任，仍有待討論。」

歐盟峰會商國防工業融資

在歐盟峰會前夕，施紀賢周日與到訪的德國總理朔爾茨會面，兩人同意「擴大和協調全歐洲國防生產的重要性」。德國政府官員表示，周一的歐盟峰會將討論歐洲國防工業的融資問題，以及與非歐盟國家加強和深化合作關係。峰會也將指導歐盟委員會擬定將於春季提出的方案，以增加聯合採購武器，並更好地協調歐盟的國防工業。《金融時報》指出，挪威非常清楚若美國與歐盟爆發貿易戰，它需與歐盟保持良好關係，因挪威是歐洲經濟區一員，因此可能同時受到美國和歐盟徵稅，一名挪威官員說：「上次我們獲歐盟豁免關稅，但這並非必然」。

「自願聯盟」將允許繞過部分國家的參與，包括奧地利、塞浦路斯、愛爾蘭和馬耳他這4個非北約成員的歐盟中立國，以及親俄的匈牙利和斯洛伐克。

（金融時報）