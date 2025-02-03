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以總理赴美啟以哈停火次階段談判 將晤特朗普

【明報專訊】以色列總理內塔尼亞胡周日（2日）啟程前往美國華盛頓，展開以色列-哈馬斯戰爭停火協議的第二階段談判，周二將在白宮會晤美國總統特朗普。

內塔尼亞胡今將先晤美國政府中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），討論以方停火立場。威特科夫1月10日赴中東，作為特朗普的傳話人，間接促成以哈停火，他預定本周稍後再跟作為哈馬斯中間人的卡塔爾和埃及官員會談。

按當前加沙停火協議，首階段從1月19日起為期42天，第二階段具體安排須不遲於首階段的第16天，即2月3日，開始商討。

以色列網媒Walla報道，內塔尼亞胡赴美前夕，要求談判團延至他與特朗普會談才出發往卡塔爾，這有可能違反協議，恐不利落實餘下階段行動。

以媒：內塔尼亞胡考慮恢復加沙戰爭

《以色列時報》報道，該國愈來愈多報道顯示內塔尼亞胡似在認真考慮應執政聯盟極右成員的要求，恢復加沙戰爭的可能。第13頻道電視台援引高官消息報道，上周五內塔尼亞胡就此開會，還叫國防部提交作戰計劃。

另外，以色列國防部總幹事扎米爾（Eyal Zamir）上周六獲提名為總參謀長，接替為10‧7哈馬斯突襲引咎請辭並定於3月6日離任的哈萊維。另一邊廂，哈馬斯政治局成員阿布馬祖克（Mousa Abu Marzouk）周一將率領代表團訪問俄羅斯。

（以色列時報/新華社）

相關字詞﹕美以關係 以巴衝突 內塔尼亞胡 停火協議 以色列-哈馬斯戰爭

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