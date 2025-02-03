魯比奧抵埗巴拿馬 會見總統

至昨天截稿前，魯比奧已抵達巴拿馬總統府，獲馬丁內斯-阿查迎接，並跟穆利諾握手合照，但未有進一步官方公告。

巴媒：長和子公司受庇 政府失78億稅收

中央社昨援引巴拿馬報章La Prensa上周六（1日）發表的報道，指長和實業旗下和記黃埔港口集團成員巴拿馬港口公司（PPC）1997年1月獲巴拿馬運河兩側關鍵港口巴爾博亞（Balboa）和克里斯托瓦爾（Cristobal）的25年特許經營權（去年續期25年），當時原承諾每年向巴拿馬政府繳交固定費用2220萬美元，另加港口收入的10%。惟到2005年首次修改合約決議時，該長和子公司成功爭取繳交固定費用的規定取消，改將每個貨櫃的處理費從6美元增至9美元，條件是要投資改善港口設施。到2010年，巴拿馬政府調整貨櫃處理費為12美元，並要求從2013年起每5年重審合約條款，惟此後未再調整。

La Prensa指，按通脹計，巴拿馬政府本應可提升貨櫃處理費到16美元，額外收取至少10億美元稅款。報道批評巴拿馬前政府多次偏幫中國企業調整合約條款，談判條件和過程欠透明，又將大批資料列為「機密」，令有關單位無法審查。穆利諾政府已下令重新審計巴拿馬港口公司的交稅狀况。

另外，曾被特朗普批評浪費公帑的美國國際開發署（USAID），其網站自上周六起處於離線狀態，從美國境內外或使用任何裝置皆無法登入，惹來被裁撤的揣測，其職能有可能併入國務院。

（路透社/法新社/紐約時報/中央社）