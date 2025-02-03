明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

魯比奧抵埗巴拿馬 會見總統

【明報專訊】美國國務卿魯比奧上周六（1日）抵埗巴拿馬，昨日先後會見外長馬丁內斯-阿查和總統穆利諾，同日稍後再參觀巴拿馬運河。魯比奧任內外訪首站選擇巴拿馬，旨在執行美國總統特朗普揚言要「奪回」巴拿馬運河的主張，魯比奧出發前重複特朗普的指控，即中方對運河港口營運有間接話事權，影響美國國家安全。巴拿馬報章前日報道，聲稱在運河兩側的重要港口擁有特許經營權的港企過去廿年3度「黑箱作業」修訂合約，變相令巴拿馬政府損失至少10億美元（78億港元）稅收。

至昨天截稿前，魯比奧已抵達巴拿馬總統府，獲馬丁內斯-阿查迎接，並跟穆利諾握手合照，但未有進一步官方公告。

巴媒：長和子公司受庇 政府失78億稅收

中央社昨援引巴拿馬報章La Prensa上周六（1日）發表的報道，指長和實業旗下和記黃埔港口集團成員巴拿馬港口公司（PPC）1997年1月獲巴拿馬運河兩側關鍵港口巴爾博亞（Balboa）和克里斯托瓦爾（Cristobal）的25年特許經營權（去年續期25年），當時原承諾每年向巴拿馬政府繳交固定費用2220萬美元，另加港口收入的10%。惟到2005年首次修改合約決議時，該長和子公司成功爭取繳交固定費用的規定取消，改將每個貨櫃的處理費從6美元增至9美元，條件是要投資改善港口設施。到2010年，巴拿馬政府調整貨櫃處理費為12美元，並要求從2013年起每5年重審合約條款，惟此後未再調整。

La Prensa指，按通脹計，巴拿馬政府本應可提升貨櫃處理費到16美元，額外收取至少10億美元稅款。報道批評巴拿馬前政府多次偏幫中國企業調整合約條款，談判條件和過程欠透明，又將大批資料列為「機密」，令有關單位無法審查。穆利諾政府已下令重新審計巴拿馬港口公司的交稅狀况。

另外，曾被特朗普批評浪費公帑的美國國際開發署（USAID），其網站自上周六起處於離線狀態，從美國境內外或使用任何裝置皆無法登入，惹來被裁撤的揣測，其職能有可能併入國務院。

（路透社/法新社/紐約時報/中央社）

相關字詞﹕穆利諾（Jose Raul Mulino） 巴拿馬 長和 中美角力 巴拿馬運河 魯比奧 特朗普2.0

上 / 下一篇新聞