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特2.0關稅明生效 「報復條款」迎中加墨反制 華擬世貿組織興訟 加國即徵25%報復關稅

【明報專訊】美國總統特朗普上周六（1日）正式簽署行政命令，援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對美國三大貿易伙伴新徵關稅，其中墨西哥和加拿大的稅率為25%（加國能源貨物則只10%），中國則在既有關稅基礎上增加10%，措施會在美東時間周二（4日）零時1分（本港時間周二下午1時1分）生效，強調非法移民和芬太尼等對美國公民構成重大威脅。這一波將設有「報復條款」，貿易伙伴如反擊將面臨加重處罰。惟中墨加表明反制，中國商務部表明向世貿組織提訴，加拿大更立即宣布對美國貨物徵收25%的報復關稅。特朗普昨日在社交平台再次承認，新一波關稅也許會為美國帶來「一些痛苦」，但強調「值得付出相關必要代價」。加拿大總理杜魯多與墨西哥總統昨日通電話，商討關稅等議題，同意繼續在有共同利益的領域合作。

華外交部：芬太尼屬美自身問題

一如此前報道，特朗普決定向墨西哥和加拿大新徵25%關稅，惟加國能源貨物只有10%，中國則追加10%，措施非即日生效，而是延至本港時間周二下午1時1分。《華爾街日報》引述一名華府高官指，今輪關稅沒豁免且具「報復條款」，將持續生效直至白宮對貿易伙伴取締違法湧入美國芬太尼的表現「感滿意」。總統貿易和製造業高級顧問納瓦羅向CNN表明，如中加墨反制，美方「有可能再加關稅」。根據白宮公布針對加拿大的行政命令，其一條款表明，倘若加拿大透過向美方出口開徵關稅或類似措施來報復美方行動，美國總統可再提升對加關稅程度和範圍，以確保行政命令有效執行。

儘管如此，中加墨仍表明反制。中國商務部周日表示將向世界貿易組織提訴，並採取相應反制措施，堅定維護自身權益；外交部發言人同日表示強烈不滿，堅決反對，批評美方單邊加徵關稅嚴重違反世貿組織規則，強調「芬太尼是美國自身問題」，中國已「本着人道主義精神」應美方請求提供支持，質疑美方動輒以關稅手段威脅他國，明言美方做法「勢必影響並損害雙方今後就禁毒的合作」。

墨：執行應對方案 駁斥勾結毒販論

加拿大總理杜魯多上周六回應稱，將向總值1550億加元美國進口貨物開徵25%關稅，其中300億加元貨物周二率先納入徵稅範圍，其餘在21日內開始執行，受影響貨物將包括美國酒類和果汁等。墨西哥總統欣鮑姆同日宣布，已指示經濟部長執行正研擬的「後備方案」，內容包括關稅及非關稅措施，以捍衛墨國利益，她反駁斥白宮指控「墨西哥政府跟販毒集團勾結」純屬誹謗。

小額包裹豁免取消 中國電商遭殃

值得關注的是，特朗普的行政命令還特別表明「法律不問瑣事」不再適用於小額包裹的關稅，意味着800美元（約6240港元）或以下的小額包裹將不再獲豁免關稅，務求防止毒販小規模付運芬太尼及其他製毒化學品。具體執行上，這還會牽連到SHEIN和Temu等中國電商平台，它們被指利用上述漏洞，以逃避繳付關稅的方式大規模向美出口廉價貨物，被認為損害美國本土製造商和零售商的利益。

關稅戰勢蔓延 韓日德表關切

專家質疑，向墨西哥和加拿大石油徵稅將導致汽油等燃料完成品生產成本上漲，最終將轉嫁美國駕駛者及消費者，美國燃料與石化製造商協會（AFPM）上周六表示，希望關稅不會長期持續，在消費者受影響前可解決爭議。此外，美國鋁業協會同日亦發聲明，促請特朗普從關稅計劃中豁免加拿大金屬原材料，協助保障本土製造業及其相關就業。

特朗普上周六已預告未來會向外國晶片、鋼、鋁、石油和天然氣等貨物徵收關稅，而且「絕對會」擴大關稅對象到歐盟，這令美國盟友對昨日公布的關稅感到緊張，韓國、日本和德國等先後表達關切。

（華爾街日報/CNN/路透社/新華社）

相關字詞﹕報復性關稅 中美貿易戰 中美角力 美加關係 美墨關係 電商平台 芬太尼（Fentanyl） 行政命令 關稅

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