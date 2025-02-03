敘過渡總統訪沙特見王儲 變天掌權後首外訪 爭取外交、經濟支援

沙拉周日偕過渡政府外長希巴尼乘搭相信由沙特提供的專機，抵達利雅得訪問兩日，抵埗不久即會晤沙特王儲穆罕默德。分析相信沙拉此行旨在促進雙邊關係，爭取沙特支持戰後重建、復蘇經濟以及推動國際社會解除對敘利亞的制裁等。

沙姆解放組織（HTS）去年12月推翻巴沙爾政權，其領導者沙拉隨即成為實際上的敘利亞新統治者，到上周三（1月29日）正式就任過渡總統，他矢言會建立包容的政府。

重建外交關係 嘗試擺脫親伊朗形象

在巴沙爾血腥鎮壓「阿拉伯之春」全國示威後，敘利亞陷入內戰，並受政治孤立10多年。變天後的新政府致力重建對外關係，嘗試擺脫親伊朗的國家形象，爭取沙特等阿拉伯國家和西方支持。沙拉去年12月便選擇接受沙特國營傳媒阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）專訪，自稱在父親於沙特工作期間，在沙特出世及度過了幾年。

沙拉的沙特之行進一步反映他漸獲阿拉伯世界接納作為敘利亞領袖的地位。沙特外長費薩爾上月已先訪問過大馬士革並與沙拉會面，當時費薩爾表示利雅得正尋求協助敘利亞新政府獲解放國際制裁。卡塔爾埃米爾（君主）塔米姆上周四更成為敘利亞變天首位來訪的外國元首。

沙拉預定周二（4日）轉訪土耳其並會晤總統埃爾多安。土耳其被視為沙拉上位的推手。

（新華社/法新社/阿拉伯衛星電視台）