魯比奧赴巴拿馬 將訪運河

美歸咎前任巴拿馬總統送禮北京

克拉韋爾-卡羅內強調美國總統特朗普已指示巴拿馬運河為重要及優先商討的議題，美方將尋求確保運河會重返1999年美國移交巴拿馬時的狀態，確保雙方承認中國自2018年起透過華企暗渡陳倉加強在運河的勢力，不但對美國國家安全，也對巴拿馬以至整個西半球的安全帶來隱患。

他其後再闡釋稱，前任巴拿馬總統巴雷拉（Juan Carlos Varela）在任內（按：2017年）與中國建交，同時「將遍及運河區的戰略資產交給中國」，包括意圖容許北京在沿岸最高點興建大使館，變相容許中方無限制刺探運河活動。他承認「這是巴雷拉總統的錯」，但因情况「開始完全失控」，穆利諾如今需處理這問題，「這（巴拿馬運河）是關鍵、重要和戰略性的資產……不能受到中國——無論是實際上還是法律上——控制」。巴拿馬運河兩側有港企長和營運的重要港口，美方質疑中方可藉此隨時關閉運河。

（路透社/美國國務院網站）