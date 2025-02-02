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美暫禁直升機飛近列根機場航道 近3年至少10宗險撞個案 揭空管安全隱患

【明報專訊】美國華盛頓列根國家機場上周三發生軍用直升機與客機空中相撞釀67人死亡的空難後，美國聯邦航空管理局（FAA）前日（1月31日）宣布暫時禁止直升機飛近該機場，直至初步調查確認撞機原因。據美國官方紀錄，列根機場近3年發生至少10宗幾乎撞機事故，是同類事故比率最高的繁忙機場，原因之一是合資格空管員人手不足。

FAA宣布禁止大多數直升機在列根機場附近兩條航道的部分地區飛行，只允許警用、醫療直升機和總統專機飛越該機場與附近橋樑間區域。《紐約時報》援引FAA數據報道，每年客流量逾2500萬人次的列根機場在過去3年，發生至少10宗險些撞機事故，涉及空巴A319型客機、私人飛機和直升機。部分涉事機師稱，事發前沒收到空管人員任何預警。報道稱，美國有313個空管設施，285個（逾90%）都人手不足，當中73處甚至欠25%人手。FAA即使着手培訓，但招募不足，且訓練期近16周，未能馬上填補需求。

紐時：美逾九成空管設施缺人

CNN前日報道，截至2023年9月的FAA數據顯示，全美機場控制塔合資格職員只達原定人數的七成，若連同培訓中的人手也只有約79%。列根機場的合資格空管員低至約63%。報道指出，美國太空總署航空安全匯報系統收到的機師和空管員匯報，不乏表示在機場起飛、降落時，曾被迫閃避，以免與其他飛機相撞。單是2024年，該系統收到至少有10宗報告指出，空管人手緊張而衍生超時工作和疲憊等問題。

美國陸軍官員上周四表示，肇事黑鷹直升機因要演練疏散閣員、議員和重要人物往其他基地，事發時才會出現列根機場一帶。

（CNN/紐約時報）

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