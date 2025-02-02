學者商會料港影響小 特區：反對設限

李兆波料屬談判技倆 信有調整

經濟學者李兆波認為，美方今次舉措屬談判技倆，藉此與其他國家換取利益，例如讓美國科企進入中國市場，相信談判過程或有調整。他又說，美國航空技術、晶片等科技發達，若有國家想減少依賴美國有一定困難。至於會否對港造成負面影響，李認為需確認措施內容，包括加稅清單，但由於兩地貿易量不多，料影響較小。

廠商會：港商積應對經驗 東盟設廠

中美2018年展開貿易戰，先後向對方出口商品加徵大額關稅，包括美方在7月對中國818個類別、價值340億美元的進口商品加徵25%關稅。廠商會稱，港商已視地緣政治風險為第二大經營挑戰，近年愈來愈多港商採取「中國+N」策略，除內地外於東盟及「一帶一路」國家設生產線，認為港商應對美方打壓已積累經驗。香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，早前已有消息稱美方將對華加徵關稅，屬預期之內。他認為加稅或是好契機讓中國與其他國家合作，包括同被徵稅的加拿大。