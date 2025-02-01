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國際熱點Q&A：從軍方敗退到電騙溫牀 政變4年後緬甸為何更「失敗」？

【明報專訊】今日是緬甸軍事政變4周年，對比起4年前，現今緬甸在內戰中更為分裂，更接近「失敗國家」。敏昂萊奪權以來，軍政府控制全國能力不進反退，近年更湧現像KK園區等的電話詐騙園區，以下Q&A將介紹4年來緬甸的變化。

Q：政變何時和怎樣發生？

A：2021年2月1日，敏昂萊推翻文人政府，結束2010年以來的民主改革；逃過追捕的原執政黨成員及其友好聯手少數民族地方武裝（民地武），成立民族團結政府

Q：當年政治要角如今狀况如何？

A：敏昂萊（時為國防軍總司令）現仍是國防軍總司令，政變後自任國家管理委員會主席，2021年8月起兼任總理，去年7月起兼任代理總統

昂山素姬（時為國務資政兼外長）被判19項罪名成立，總刑期33年，前年8月獲局部赦免，減刑至27年；軍政府去年4月宣稱改為軟禁，但外界對說法存疑

溫敏（時為總統）處境與素姬類同，惟監禁刑期是4年（局部赦免前為12年）

Q：軍政府對全國控制力如何？

A：緬甸少數民族眾多，緬甸軍方須與民地武合作來控制局勢，惟政變後的內戰令其更難管控「山高皇帝遠」的邊境勢力，間接令中緬、泰緬邊境等淪為電騙園區溫牀

到前年包括果敢、若開和德昂民兵的「三兄弟聯盟」以打擊跨境電騙為名發動「1027行動」，民族團結政府陣營聞風而起，緬軍先後丟失臘戍等多個邊境據點

民族團結政府去年底宣稱軍政府只控制全國三分之一領土，惟這包括內比都、仰光和曼德勒等大城市

Q：其他國家或組織如何應對緬甸局勢？

A：中國

對緬甸軍政府疏於打擊涉及中國公民的電騙集團感不滿，被認為默許前年1027行動，清剿果敢電騙勢力，但同時維持與緬軍關係——果敢民兵與軍政府在中方斡旋下經歷7輪和談，終簽署停火協議，上月18日起就地停火止戰

泰國

泰國軍方與緬甸軍方關係深厚，惟泰國也收留大批緬甸異見人士；最新爆出的妙瓦底電騙園區風波重創泰國旅遊業，總理佩通坦預定下周三訪華協商

東盟

因其不干預別國內政原則，且成員國各懷鬼胎，難有效施壓緬甸軍政府

俄羅斯

原為緬甸軍方最大武器供應商，但在侵烏陷窘下減少供貨

資料來源：明報國際組

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