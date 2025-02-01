DeepSeek捲私隱爭議 意暫禁上架

Garante在官網宣布，DeepSeek提供的私隱保護資訊「極其貧乏」，當局於周二要求DeepSeek提交個人數據相關資料，包括收集對象和來源，尤其想知道數據是否儲存在中國大陸境內。路透社報道，DeepSeek AI模型周三已在蘋果公司和Google的意大利應用程式商店下架。

Nvidia行政總裁見特朗普

德國、愛爾蘭等國正對DeepSeek使用個人數據的方式展開調查，韓國個人資料保護委員會亦計劃去信DeepSeek要求解釋。法國監管部門則表明會向DeepSeek查詢其對話機械人的運作方式，以更好地理解其運作方式及有關資訊保護的風險。台灣數位發展部昨稱基於資訊安全考量，特別警示公務機關與關鍵基建限制使用DeepSeek AI產品。

另一方面，路透社周四引述一名知情人士報道，美國商務部正調查DeepSeek是否用上被禁輸往中國的晶片研發AI模型。該消息人士稱，已追蹤到AI晶片正有規模地從馬來西亞、新加坡、阿聯酋等國家走私至中國大陸。最先進晶片被禁輸華的業界龍頭Nvidia表示，其很多客戶在新加坡設有子公司，向美國等西方國家供應貨品，Nvidia將堅持生意伙伴應遵守所有適用法律，如發現有違規情况，將有適當應對。

另外，白宮官員周五透露，美國總統特朗普當日會在白宮會見Nvidia行政總裁黃仁勳。

（路透社/中央社）