明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

DeepSeek捲私隱爭議 意暫禁上架

【明報專訊】有西方網絡保安公司研究指中國大陸科企DeepSeek（深度求索）的人工智能（AI）模型存在安全漏洞，意大利數據保護部門Garante周四（1月30日）表示已暫禁DeepSeek模型在該國上架，並展開資訊保護調查。

Garante在官網宣布，DeepSeek提供的私隱保護資訊「極其貧乏」，當局於周二要求DeepSeek提交個人數據相關資料，包括收集對象和來源，尤其想知道數據是否儲存在中國大陸境內。路透社報道，DeepSeek AI模型周三已在蘋果公司和Google的意大利應用程式商店下架。

Nvidia行政總裁見特朗普

德國、愛爾蘭等國正對DeepSeek使用個人數據的方式展開調查，韓國個人資料保護委員會亦計劃去信DeepSeek要求解釋。法國監管部門則表明會向DeepSeek查詢其對話機械人的運作方式，以更好地理解其運作方式及有關資訊保護的風險。台灣數位發展部昨稱基於資訊安全考量，特別警示公務機關與關鍵基建限制使用DeepSeek AI產品。

另一方面，路透社周四引述一名知情人士報道，美國商務部正調查DeepSeek是否用上被禁輸往中國的晶片研發AI模型。該消息人士稱，已追蹤到AI晶片正有規模地從馬來西亞、新加坡、阿聯酋等國家走私至中國大陸。最先進晶片被禁輸華的業界龍頭Nvidia表示，其很多客戶在新加坡設有子公司，向美國等西方國家供應貨品，Nvidia將堅持生意伙伴應遵守所有適用法律，如發現有違規情况，將有適當應對。

另外，白宮官員周五透露，美國總統特朗普當日會在白宮會見Nvidia行政總裁黃仁勳。

（路透社/中央社）

相關字詞﹕晶片禁令 個人私隱 美國商務部 AI模型 人工智能（AI） 意大利

上 / 下一篇新聞