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撞機重掀美首都區空域擠迫爭議 黑鷹偏離航線空管塔人少 2中國公民遇難

【明報專訊】美國首都華盛頓周三客機與陸軍直升機相撞事故，兩機67人全部罹難，中國外交部周五確認2名中國公民遇難。調查人員尋回客機兩個黑盒，空難原因仍在調查。總統特朗普昨稱，涉事直升機事發時飛得太高釀禍。美媒引述消息指直升機似乎偏離飛行路線，空管塔人數亦低於正常，事件令列根國家機場周邊空域交通擁擠老問題再受關注。

美國航空子公司太平洋西南航空公司（PSA Airlines）營運的一架龐巴迪噴氣式客機，周三晚在列根國家機場降落過程中，與「黑鷹」直升機相撞後雙雙墜入波托馬克河。

專家：這是場早晚會發生的災難

有專家說，列根國家機場鄰近華盛頓市中心、白宮、五角大樓等，周遭空域擁擠且複雜，除了數百架商業客機、軍機交錯，還有敏感地區被列入禁飛區。飛行安全顧問公司Aero Consulting Experts行政總裁、聯合航空退役機師艾默表示：「這是一場早晚會發生的災難，我們這些在業界待很久的人一再警告，這類事件遲早會發生，因為我們的系統已被迫到極限。」

《紐約時報》周五（1月31日）引述消息人士報道，一般情况下，直升機進入任何繁忙的商業空域之前，必須獲得空中交通管制員的批准。在周三的事故中，直升機機師已向空中交通管制員申請使用一條特定的預定航線。這條航線規定直升機不能飛高於200呎，並且必須緊貼波托馬克河東岸飛行。不過，直升機機師未有遵從預定路線，飛行高度超過300呎，且偏離批准路線最少半英里。

機場控制塔空管人員在事件中角色亦受關注。撞機事件於周三晚8時50分發生，《紐時》引述聯邦航空管理局（FAA）內部報告指，當晚負責指揮機場附近直升機飛行的空管人員，亦同時負責指揮在機場升降的飛機。兩項工作從早上10時到晚上9時半由兩人負責，但1名主管卻於9時半前某段時間容許1名空管人員提早離開崗位。

涉事部隊停飛 運輸部長擬改革FAA

防長海格塞斯周四稱涉事直升機由3名富有經驗的士兵控制，有官員稱他們已停止涉事陸軍部隊的其他飛行任務，並重新評估該區的訓練演習安排。運輸部長達菲同日表示他將宣布改革FAA的計劃。

中國外交部周五就空難對遇難者致哀，並對家屬致以深切慰問。中方已要求美方及時通報搜救進展，盡快查明事故原因，妥善做好後續處置。

（路透社/法新社/紐約時報/今日美國報）

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