魯比奧首外訪不忘制華 巴拿馬總統拒談運河

訪拉丁美洲5國 關注運河移民

美國國務院昨正式宣布，魯比奧會在2月1日至6日出訪巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多米尼加共和國。其中首站巴拿馬焦點是運河的控制權和營運權，其他4站則關注非法移民議題。

魯比奧周四先接受電台節目訪問，自言尋求加強美國在西半球的伙伴關係，令當地以及美國在巴拿馬運河的利益「變得更安全」。他認為「如果中國想阻撓運河交通，他們可辦到」，他強調這情况將違反1977年的《巴拿馬運河條約》。

強調「運河已在中國人懷抱」

根據《巴拿馬運河條約》，巴拿馬1999年起從美國接手營運全長約82公里的巴拿馬運河，惟目前運河太平洋與大西洋出入口兩側的其中兩個港口由香港公司長和實業營運。魯比奧在電台節目表示：「倘若中國政府叫他們（長和）關閉運河，他們將照做，他們需要答應任何（中國）政府的要求。」

有關總統特朗普尋求向丹麥購買格陵蘭和重奪巴拿馬運河控制權的問題，魯比奧承認無法預測這兩件事在自己任內會否完成，但強調特朗普的注意力將帶來影響。魯比奧未具體重申特朗普矢言重奪巴拿馬運河的說法，但強調目前情况不應持續和需盡快處理，強調「運河已在中國人懷抱」。

巴拿馬總統穆利諾周四表明不會就運河展開談判，表明運河控制權和營運權已「蓋棺論定」屬於巴拿馬，強調沒從美國駐巴拿馬大使館或美國國務卿那裏收到有外國軍隊駐運河消息。穆利諾否認會收回運河港口營運權，強調如因涉及中國公司或因他人要求便那樣做，將違反法治精神。他還指政府正等待長和提交有關運河營運權資金的核數報告。

（路透社/衛報）