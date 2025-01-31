特朗普控不當禁帳戶 Meta允付1.95億和解

《華爾街日報》引述知情人士報道，這筆和解金中的2200萬美元將用於資助特朗普總統圖書館，其餘款項會用於支付法律費用及其他原告的費用，而Meta不會承認暫停特朗普帳戶是不當行為。特朗普周三在橢圓形辦公室簽署和解協議。Meta發言人也證實這場官司以和解落幕。

知情人士透露，Meta行政總裁朱克伯格去年11月前往特朗普位於佛州的海湖莊園與對方共進晚餐，在晚餐接近尾聲時，特朗普提到該宗官司，並向朱克伯格暗示，必須先解決這宗訴訟，他才能「進入我們的陣營」。朱克伯格在本月初回到海湖莊園作了一整天的調解。知情人士稱，該次晚餐是朱克伯格及Meta為緩和與特朗普和其即將上任政府的關係而作的努力之一。Meta還向特朗普就職基金捐贈100萬美元。

被視朱克伯格最新示好舉動

特朗普支持者2021年1月6日試圖推翻2020年大選結果衝擊國會山莊，特朗普一些言論被指讚揚騷亂參與者，其fb帳戶因而被封，到2023年初恢復。特朗普去年當選總統後，Meta本月宣布終止因應特朗普2016年當選總統時出現、針對假資訊的事實核查計劃，今次Meta與特朗普和解也被視為朱克伯格最新的示好舉動。

（華爾街日報/法新社）