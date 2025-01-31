明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

特朗普控不當禁帳戶 Meta允付1.95億和解

【明報專訊】美國總統特朗普在2021年國會山莊騷亂後，控告facebook及Instagram不當暫停他的帳戶。fb母公司Meta周三（29日）表示，已同意支付2500萬美元（約1.95億港元）和解金，了結這宗訴訟。這被視為特朗普的一次勝利。

《華爾街日報》引述知情人士報道，這筆和解金中的2200萬美元將用於資助特朗普總統圖書館，其餘款項會用於支付法律費用及其他原告的費用，而Meta不會承認暫停特朗普帳戶是不當行為。特朗普周三在橢圓形辦公室簽署和解協議。Meta發言人也證實這場官司以和解落幕。

知情人士透露，Meta行政總裁朱克伯格去年11月前往特朗普位於佛州的海湖莊園與對方共進晚餐，在晚餐接近尾聲時，特朗普提到該宗官司，並向朱克伯格暗示，必須先解決這宗訴訟，他才能「進入我們的陣營」。朱克伯格在本月初回到海湖莊園作了一整天的調解。知情人士稱，該次晚餐是朱克伯格及Meta為緩和與特朗普和其即將上任政府的關係而作的努力之一。Meta還向特朗普就職基金捐贈100萬美元。

被視朱克伯格最新示好舉動

特朗普支持者2021年1月6日試圖推翻2020年大選結果衝擊國會山莊，特朗普一些言論被指讚揚騷亂參與者，其fb帳戶因而被封，到2023年初恢復。特朗普去年當選總統後，Meta本月宣布終止因應特朗普2016年當選總統時出現、針對假資訊的事實核查計劃，今次Meta與特朗普和解也被視為朱克伯格最新的示好舉動。

（華爾街日報/法新社）

相關字詞﹕朱克伯格 官司 特朗普2.0

上 / 下一篇新聞