小行星樣本含生命元素 有望證地球生命起源於外太空

【明報專訊】根據周三（29日）發表的最新研究，從小行星「貝努」（Bennu）取回的岩石和塵埃樣本中發現了一些生命的「基本構成要素」，這為小行星可能將生命的原始成分帶到早期地球的理論提供了有力證據。
美國太空總署（NASA）的OSIRIS-REx探測器2020年從這顆近地小行星上收集了樣本，這些樣本於2023年經探測器釋放的回收艙帶返地球。初步分析發現樣本含碳和水的證據。然而，分別發表於《自然·天文學》和《自然》的新研究發現，樣本中包含多種有機化合物，並含有由濃鹽水在貝努母體上蒸發後形成的礦物質，而這類濕潤環境可能促進了「前生命有機化學」（prebiotic organic chemistry，地球生命出現之前發生的化學反應）的形成。
檢測14種組蛋白質氨基酸
樣本中檢測到20種用於構建蛋白質氨基酸中的14種——蛋白質是對生物體結構、功能和調節不可或缺的複雜分子。樣本中還檢測到地球上所有生命DNA和RNA的五種核鹼基（nucleobase）。核鹼基是含氮化合物，儲存遺傳信息。
「所有生物都由有機化合物組成的。生命起源與有機化學有關，這些來自45億年前岩石的樣本中保留了一些有機化學的痕迹。」研究共同作者德沃金說。
研究人員認為，貝努母體似乎形成於太陽系外圍，大約10至20億年前被摧毀，碎片形成了貝努及其他小行星。在其早期歷史中，母體內一些冰似乎融化形成濃鹽水。由濃鹽水蒸發形成的礦物此前從未在墜落地球的隕石中檢測到。
「濃鹽水為元素和簡單有機物結合提供了環境，這些組合可能形成了通向生命的更複雜前生命有機物。」地質學家兼研究主要作者之一麥考伊（Tim McCoy）說。
新發現為地球生命起源於外太空理論提供支持。不過，研究人員在樣本中並未發現實際DNA或RNA。研究主要作者格拉文說：「在貝努中發現一系列簡單蛋白質氨基酸和核鹼基，距離可被認為是『生命』的化學系統還有很長的路要走。」