小行星樣本含生命元素 有望證地球生命起源於外太空

美國太空總署（NASA）的OSIRIS-REx探測器2020年從這顆近地小行星上收集了樣本，這些樣本於2023年經探測器釋放的回收艙帶返地球。初步分析發現樣本含碳和水的證據。然而，分別發表於《自然·天文學》和《自然》的新研究發現，樣本中包含多種有機化合物，並含有由濃鹽水在貝努母體上蒸發後形成的礦物質，而這類濕潤環境可能促進了「前生命有機化學」（prebiotic organic chemistry，地球生命出現之前發生的化學反應）的形成。

檢測14種組蛋白質氨基酸

樣本中檢測到20種用於構建蛋白質氨基酸中的14種——蛋白質是對生物體結構、功能和調節不可或缺的複雜分子。樣本中還檢測到地球上所有生命DNA和RNA的五種核鹼基（nucleobase）。核鹼基是含氮化合物，儲存遺傳信息。

「所有生物都由有機化合物組成的。生命起源與有機化學有關，這些來自45億年前岩石的樣本中保留了一些有機化學的痕迹。」研究共同作者德沃金說。

研究人員認為，貝努母體似乎形成於太陽系外圍，大約10至20億年前被摧毀，碎片形成了貝努及其他小行星。在其早期歷史中，母體內一些冰似乎融化形成濃鹽水。由濃鹽水蒸發形成的礦物此前從未在墜落地球的隕石中檢測到。

「濃鹽水為元素和簡單有機物結合提供了環境，這些組合可能形成了通向生命的更複雜前生命有機物。」地質學家兼研究主要作者之一麥考伊（Tim McCoy）說。

新發現為地球生命起源於外太空理論提供支持。不過，研究人員在樣本中並未發現實際DNA或RNA。研究主要作者格拉文說：「在貝努中發現一系列簡單蛋白質氨基酸和核鹼基，距離可被認為是『生命』的化學系統還有很長的路要走。」

（路透社/法新社/金融時報）