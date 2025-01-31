特朗普擴關塔那摩灣移民拘留所 可容3萬人

【明報專訊】美國總統特朗普周三（29日）簽署備忘錄，指示國防部與國土安全部擴建美國在古巴關塔那摩灣海軍基地的拘留所，可容多達3萬名非法移民，強調要關押「威脅美國民眾的最惡劣非法移民罪犯」。古巴國家主席迪亞斯—卡內爾批評是「野蠻行為」。
古巴批評「野蠻行為」
關塔那摩除了設有美國關押恐襲疑犯的惡名昭著監獄外，還有一座移民拘留所，幾十年來用於關押在海上被堵截的海地或古巴非法移民。特朗普周三在白宮簽署《拉肯．賴利法案》（Laken Riley Act）時，公布擴建關塔那摩基地移民拘留所計劃。《拉肯．賴利法案》以喬治亞州22歲女大學生Laken Riley命名，她去年2月被有犯罪紀錄的委內瑞拉非法移民殺害。根據此法案，涉嫌偷竊、暴力行為的非法移民定罪前會被拘留，也可能被遣返。
特朗普在簽署《拉肯．賴利法案》時表示：「今天，我還簽署了一項行政命令，指示國防部和國土安全部開始準備關塔那摩灣的3萬人移民設施。」他表示，該設施將用來「拘留威脅美國人民的最惡劣犯罪非法移民」，「其中一些人惡行纍纍，我們甚至不會倚賴其祖國來關押他們，因為我們不希望他們再來，所以要把他們送到關塔那摩。這將立即使我們的容納能力增加一倍。」不久之後，特朗普簽署備忘錄，呼籲擴建拘留所提供「額外拘留空間」。
特朗普任命的邊境沙皇霍曼表示，政府將擴大關塔那摩現有的「移民行動中心」，並由移民及海關執法局負責管理。
古巴國家主席迪亞斯—卡內爾周三在社交平台批評特朗普的計劃，稱美國新政府將在位於「非法佔領的古巴領土上的關塔那摩海軍基地進行監禁」，指這些移民將被安置在曾用於「酷刑和非法拘留」的設施附近。古巴外長羅德里格斯表示，有關計劃顯示對人類和國際法的蔑視。