特朗普擴關塔那摩灣移民拘留所 可容3萬人

古巴批評「野蠻行為」

關塔那摩除了設有美國關押恐襲疑犯的惡名昭著監獄外，還有一座移民拘留所，幾十年來用於關押在海上被堵截的海地或古巴非法移民。特朗普周三在白宮簽署《拉肯．賴利法案》（Laken Riley Act）時，公布擴建關塔那摩基地移民拘留所計劃。《拉肯．賴利法案》以喬治亞州22歲女大學生Laken Riley命名，她去年2月被有犯罪紀錄的委內瑞拉非法移民殺害。根據此法案，涉嫌偷竊、暴力行為的非法移民定罪前會被拘留，也可能被遣返。

特朗普在簽署《拉肯．賴利法案》時表示：「今天，我還簽署了一項行政命令，指示國防部和國土安全部開始準備關塔那摩灣的3萬人移民設施。」他表示，該設施將用來「拘留威脅美國人民的最惡劣犯罪非法移民」，「其中一些人惡行纍纍，我們甚至不會倚賴其祖國來關押他們，因為我們不希望他們再來，所以要把他們送到關塔那摩。這將立即使我們的容納能力增加一倍。」不久之後，特朗普簽署備忘錄，呼籲擴建拘留所提供「額外拘留空間」。

特朗普任命的邊境沙皇霍曼表示，政府將擴大關塔那摩現有的「移民行動中心」，並由移民及海關執法局負責管理。

古巴國家主席迪亞斯—卡內爾周三在社交平台批評特朗普的計劃，稱美國新政府將在位於「非法佔領的古巴領土上的關塔那摩海軍基地進行監禁」，指這些移民將被安置在曾用於「酷刑和非法拘留」的設施附近。古巴外長羅德里格斯表示，有關計劃顯示對人類和國際法的蔑視。

（法新社/BBC）