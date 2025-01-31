美客機黑鷹直升機相撞墜河 67人罹難

事發於美東時間周三晚約9時，龐巴迪CRJ701ER客機從堪薩斯州威奇托起飛，在華盛頓準備降落時跟陸軍黑鷹直升機相撞。網傳影片顯示兩機相撞並產生巨大火球。直升機當時正在飛行訓練，陸軍官員指直升機上沒高級軍官。兩機墜落機場附近波托馬克河。客機斷成兩截，直升機倒栽入河中。

客機近着陸 機師或看不到直升機

華盛頓消防局長唐納利在周四的記者會表示，相信事故中無人生還，救援人員的工作已從搜救轉為搜索行動，並確認尋回27名客機乘客及1名美軍人員遺體。潛水人員尋回其中一個黑盒。

事發原因未明。路透社引述空管中心廣播網站liveatc.net的錄音報道，空管人員最後一次跟直升機通訊時問及有否看到客機，並要求直升機從客機後面飛過。數秒後有另一架飛機呼叫空管人員：「空管塔，你有沒有看到（撞機事件）？」有空管人員接着指示前往33號跑道的飛機繞行。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報道，客機跟直升機相撞時，與地面僅距數百呎，已接近着陸，據兩機相撞位置，客機機師可能沒看到直升機飛來。新任交通部長達菲認為這宗事故是可避免。

《華盛頓郵報》報道，沿着波托馬克河的空域是美國最複雜的飛行挑戰之一，指軍方和海岸防衛隊直升機在與列根國家機場繁忙的起降航線上的飛機共用空域情况下經常低空飛行。該機場原設計每年接待1500萬名乘客，如今處理人數多達2500萬，該機場一帶空域、跑道和滑行道的擠塞問題早已引起安全憂慮。客機乘客包括花樣滑冰選手、家屬及教練包括俄羅斯出生的前世界冠軍希什科娃和瑙莫夫。

（法新社/CNN/BBC/ABC/華盛頓郵報）