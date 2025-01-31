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AI模型多開源 「蒸餾技術」漏洞難堵

【明報專訊】中國科企DeepSeek（深度求索）被指違規以「蒸餾技術」（distillation）從OpenAI等美國公司擷取數據，訓練旗下人工智能（AI）模型，惟有專家指要堵塞相關漏洞極其困難，尤其許多AI模型都採取開源形式，供大眾免費下載及自由使用。

向現有AI提問學習 省算力時間

美國特朗普政府的AI及虛擬貨幣「沙皇」薩克斯周二（28日）在霍士新聞訪問中解釋，在蒸餾過程中，新AI模型向現有模型提問數百萬條問題，學習其知識及模仿其推理過程。路透社周三指，上述技術意味研發新模型時不需重頭開始，可節省大量算力、時間等成本。AI業界普遍容許並使用蒸餾技術，但OpenAI等個別巨擘有服務條款，限制潛在競爭對手取用其數據和技術。

路透社引述專家指，DeepSeek的創新突顯只需少於100萬個較大AI模型的數據樣本，便已能大幅改進小型模型的表現，而OpenAI旗下ChatGPT有數以億計用戶，數十萬條數據的流量實在難以偵測；另Meta的Llama等平台亦可免費下載，並於私人數據中心使用，令發現違反服務條款的行為變得困難；被禁使用OpenAI的企業實際上仍可透過客戶取用該程式。有熟知AI研究的消息人士向路透社表示，美國上屆政府曾研擬套用針對金融服務的嚴格客戶監管要求來規管AI使用，惟特朗普現政府未必歡迎有關做法。

美國紐約網絡保安公司Wiz周三在網誌稱，發現DeepSeek有安全漏洞，令用戶可取得逾一百萬條敏感數據，包括電腦軟件金鑰和聊天紀錄，而DeepSeek其後已作出修補。英國《金融時報》周三報道，日本軟銀正討論向OpenAI追加投資最多250億美元（約1950億港元），用於美國史上最大的Stargate人工智能基建計劃。如成事軟銀對OpenAI投資額將高達400億美元，超越微軟成為OpenAI最大金主。

（路透社/華爾街日報/金融時報）

相關字詞﹕AI模型 人工智能（AI）

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