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DeepSeek冒起 彭博：美擬嚴限售華晶片 疑OpenAI模型「蒸餾」知識 商務部長提名人斥竊美技術

【明報專訊】中國人工智能公司DeepSeek（深度求索）的人工智能（AI）模型本月初在海外發布後，至本周一成為蘋果iOS下載次數最高的免費應用程式。DeepSeek宣稱只用相較百分之五成本，開發效能足以媲美美國最先進的AI模型，但美國OpenAI日前稱DeepSeek可能盜用了其模型數據。事件在美國引起國安疑慮，當局急研策略應對。繼美國海軍要求人員禁用DeepSeek後，彭博社等美英傳媒昨（30日）引述消息報道，特朗普政府正考慮擴大對華晶片銷售限制至Nvidia現供中國可用於發展AI的H20晶片。獲特朗普提名出任商務部長的盧特尼克亦指控中國及DeepSeek「竊取美國技術」，強調須非常嚴格地執行晶片出口管制。

《紐約時報》周三引述OpenAI的聲明稱，知道中國組織「正積極利用方法，包括被稱為『蒸餾』（distillation）的方法，去複製先進的美國AI模型……我們注意到並正在審查DeepSeek可能不當提取我們模型的迹象，將在掌握更多信息後公布相關情況。」在機器學習領域，「蒸餾」指通過使用大型、預訓練模型的輸出來訓練另一通常較小模型，使其展現出類似能力。這種技術在機器學習領域常見，通常用於公司希望在資源有限的設備（如手機）上部署模型的情况。

「白宮AI和加密貨幣沙皇」薩克斯周二在霍士新聞訪問中稱，有「大量證據」顯示DeepSeek從OpenAI的模型「蒸餾」知識，形容有關做法有如「盜竊」，惟他未作詳細解釋。DeepSeek則未即時回應。《紐時》表示，OpenAI的服務條款有註明禁止任何人利用旗下系統數據，研發可對該公司作市場競爭的技術。

「美AI領先中國只剩3至6個月」

DeepSeek在官網上稱，旗下最強AI模型DeepSeek-R1在後訓練階段大規模使用強化學習技術，在數學、程式碼、自然語言推理等效能堪與OpenAI o1正式版「比肩」，薩克斯日前也表示，美國於AI方面領先中國的程度只剩3至6個月。DeepSeek宣稱只花了557萬美元（約4345萬港元）完成R1的訓練，成本為OpenAI旗下GPT-4o約5%，該公司去年亦曾稱只用了約2000枚次級Nvidia晶片訓練R1和v3模型，但真實性受質疑。美國時任拜登政府限制對中國出口Nvidia最先進型號晶片後，Nvidia轉供性能較次的H800和H20晶片。

特朗普日前形容，DeepSeek的突然冒起對美國「敲響警鐘」。彭博社昨率先引述知情人士報道，特朗普政府官員正研擬加強限制Nvidia晶片銷售往中國，主要聚焦於擴大禁售範圍至H20晶片，消息強調相關討論仍處於初步階段。

預告對華科技限制「非常強硬」

盧特尼克周三則在參議院確認其商務部長提名的聽證會上表示，不相信DeepSeek模型是「光明正大」地開發出來，並批評中國「只顧自己，並尋求損害美國利益」；稱DeepSeek的成功仰賴Meta的開源平台，以及囤積大量Nvidia晶片，指必須結束有關情况，他表示：「如他們要與我們競爭，那就讓他們競爭，但別再用我們的工具來跟我們競爭。」盧特尼克又指，如果成為商務部長，在對華晶片等科技限制方面立場將「非常強硬」。

（彭博社/路透社/紐約時報/國會山報/CNBC/財富）

相關字詞﹕盧特尼克（Howard Lutnick） DeepSeek-R1 AI模型 出口管制 晶片 人工智能（AI） 中國 特朗普 美國

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