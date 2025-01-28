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英研修例便利開發公司取用作品 Paul McCartney Elton John促防AI剝削

【明報專訊】英國政府計劃修訂版權法，讓人工智能（AI）開發商更容易利用創作者的作品訓練和開發AI模型，該國殿堂級歌手保羅麥卡尼（ Paul McCartney）及艾頓莊（Elton John）周日（26日）分別在傳媒訪問中提出反對，指新例將允許AI剽竊創作者作品和影響其收入，呼籲政府保護創意藝術家免遭剝削。

憂剽竊原創 削創作動力

英國最近研究允許AI開發者可自由利用網上的創作者內容作開發， 除非擁有人表明拒絕。然而，輿論質疑創作者難以逐一通知成千上萬的AI服務供應商，或追蹤監控自己作品會在網上如何被利用。

在英國上議院周二就議案投票前，傳奇搖滾樂隊披頭四（The Beatles）成員之一保羅麥卡尼在英國廣播公司（BBC）周日播出的訪問中表示，政府的建議會消除作曲家及藝術家的創作動力。他說：「年輕男女創作優秀歌曲，卻沒有歌曲擁有權，亦與自己的作品全無關係。任何人都可拿來剽竊。」保羅麥卡尼指政府如要推動法案，務必要確保保護創意工作者和藝術家。

攤薄收入 損英藝術地位

保羅麥卡尼在2023年與樂隊另一成員靈高史達（Ringo Starr）透過AI擷取已故成員約翰連儂（John Lennon）未完成的樣本歌曲裏的人聲，製作出新曲Now And Then。他強調AI可做到很多偉大的事，但不應被用於剝削有創意的人。

艾頓莊接受《星期日泰晤士報》訪問時，亦形容當局修例是讓AI公司肆意踐踏保護生計的傳統版權法：「這會讓全球大型科企免費且輕易取得藝術家的作品，來訓練AI模型並製作有競爭力的音樂，這將攤薄和威脅年輕藝術家的收入。」他稱如沒全面和有力的版權保護，讓藝術家從音樂掙取來之不易的收入，英國在世界舞台上作為藝術和流行文化領導者的地位將面臨危險。

（星期日泰晤士報/BBC）

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