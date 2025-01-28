加沙中部過境點重開 巴人北返

路透社引述目擊者指首個過境點在當地周一早上7時開放後，首批居民清晨抵達加沙市，3小時另一過境點也開放讓車輛駛過。當關卡即將開放的消息傳出後，數千計流徙家庭在避難所和帳篷營地歡呼，五孩之母加達（Ghada）稱她徹夜未眠，已收拾行李準備天一亮就起行。另一五孩之父烏薩馬稱不論能否成功停火，他們都不會再離開加沙市，「就算以色列向每人派來一輛坦克，我們都不要流離失所」。

以國因不滿哈馬斯未有釋放以方指定第2批互換的人質耶胡達，因此一度拒絕重開內察里姆走廊。周日在卡塔爾調解人員斡旋下，哈馬斯同意周四釋放耶胡達、女兵伯杰（Agam Berger）及另一名人質而解決爭議後，以方同意讓巴人周一早上開始重返加沙北部。

哈馬斯放風：8以人質已死

哈馬斯亦提供一份首6周階段獲釋人質名單並列明他們的狀况。有哈馬斯成員向路透社稱，他們向調停者提供的33人名單中有25人在生（即8人已死），包括已獲釋的7人。

（路透社/中央社）