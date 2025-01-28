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韓公布濟航空難初步報告 3疑團未解

【明報專訊】韓國國土交通部下屬航空鐵路事故調查委員會周一（27日）就上月底濟州航空空難發表初步調查報告，但三大疑團未解。報告指兩個引擎均見到雀鳥羽毛及血漬，顯示曾遇上鳥擊，但未能確實知道時間。之後兩個俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀雙雙停止運作，但報告未有列明原因，亦沒有解釋為何飛機在沒有降下起落架的情况下着陸。

未提兩黑盒停運 起落架無降

濟州航空這架編號7C2216的波音737客機，上月29日早上載着181名乘客和機組人員由泰國首都曼谷飛往韓國務安，在降落時失事，造成179人死亡。隸屬聯合國的機構國際民航組織（ICAO）要求事故調查員於30天內提交事故的初步報告，並建議在12個月內公布最終版。官員表示，當局上周六（25日）已將報告分發給死難者家屬，並會向ICAO、美國、法國和泰國提交。

報告指出，客機於早上8時54分43秒聯絡務安國際機場控制塔並獲准降落，控制塔在57分50秒發出「小心雀鳥活動」提示，機師於58分11秒談及看到有鳥群在機身下方，到58分50秒兩個俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀同步停止記錄。當時客機距離地面約152米，以時速約298公里接近位於2公里外的機場跑道。在黑盒停止記錄6秒後，機師即3次向控制塔發出緊急求救信號（Mayday），稱因鳥擊而要復飛。9時02分，飛機在未放下起落架的情况下着陸，最終於9時02分57秒撞上混凝土導航設施並爆炸起火。

引擎附羽毛 料屬候鳥花臉鴨

報告稱，飛機失事後機身前半部散落混凝土設施外30至200米，兩個引擎埋入泥土，當局在檢查時發現兩個引擎都附有羽毛和鳥血，相信屬於當地冬季常見候鳥花臉鴨（又稱巴鴨）。報告未說明導致兩個黑盒同步停止運作的原因，也未有說明鳥擊時間，亦沒有解釋為何飛機降落時沒有降下起落架。報告稱，調查人員下一步會拆解引擎作進一步調查，並會深入分析對話紀錄和航空數據。

（路透社/韓聯社）

相關字詞﹕鳥擊 空難 務安國際機場 濟州航空 韓國

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