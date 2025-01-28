WSJ：特團隊傾向按計劃向中加墨徵稅

最快2 · 1開徵 證非虛張聲勢

報道指特朗普近日表現出尋求迅速採取徵稅而不允許冗長談判的想法，例如周日就哥倫比亞拒絕美遣返非法移民軍機降落，就隨即宣布徵稅報復。消息人士稱針對哥國的行動前，特朗普就對先徵稅後談判策略持開放態度。有總統顧顧問稱特朗普認為加墨沒認真看待他的威脅，因此想先向兩國徵收關稅，證明他非虛張聲勢，迫使他們就移民、毒品走私，及美墨加自由貿易協定改革等問題談判。

有消息人士稱保護主義派顧問如商務部長獲提名人盧特尼克和政策副幕僚長米勒，都倡議先徵稅再談判做法，而特朗普威脅對中國徵收額外10%關稅行動或接在對加墨的初步行動後推行，但強調情况仍在變化。美方亦考慮其他選項，包如在2月1日宣布徵稅，但實施前會有寬限期。

報道指加墨兩國尋求接觸特朗普經濟團隊時感到挫折，這除了因不少負責經濟事務的官員仍有待參議院通過任命，這兩個美國貿易伙伴亦表示困惑和迷茫，稱不確定特朗普想要什麼，特別是他們指加拿大已有行動處理安全問題，墨西哥亦努力阻止非法移民進入美國。

（華爾街日報）

（特朗普2.0）