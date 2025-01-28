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華郵：特要求日拘逾千非法移民 前線受壓

【明報專訊】美國總統特朗普上台後政府展開大規模搜捕和驅逐非法移民行動，但《華盛頓郵報》周一（27日）引述4名消息人士報道，特朗普對近日成果仍感到失望，並為美國移民及海關執法局（ICE）提出指標，要求拘捕人數從每天數百大幅增至最少1200至1500，有ICE高級官員上周六獲通知外勤辦事處每天要拘捕最少75人，不達標主管就要承擔責任。有現職及前ICE職員憂慮這些指標將促使執法人員為求達標，將沒有犯下罪行者也一併拘捕。

沒犯罪者恐一併被捕充數

白宮「邊境沙皇」霍曼數周以來都表明ICE不會執行大規模圍捕，執法人員將優先處理有犯罪紀錄和幫派成員的非法移民。然而《華郵》指上周末提出的拘捕數目令ICE人員面臨更大壓力，以實行更廣泛拘捕，包括那些沒犯罪的非法移民，以免被究責。前ICE達拉斯分部首席律師亨克（Paul Hunker）指拘捕重犯需要時間、人員和計劃，他說：「這人數目標會鼓勵ICE職員拘捕最易逮捕的人，而不是那些危險的非公民人士。」ICE及霍曼未有回應《華郵》查詢。

ICE周日宣布在其他部門協助下，在芝加哥開始執行針對非法移民的行動，直播行動的電視節目主持麥格勞（Phil McGraw）稱行動針對270名「已知罪犯」，有官員稱未來數日執法部門會再執行類似行動。芝加哥自1982年起被稱為「庇護城市」（sanctuary city），因當地採取政策限制與聯邦當局在執行移民法方面的合作，這些政策目的為保護非法移民，減少驅逐風險，並保障他們的權益。

（華盛頓郵報/紐約時報/金融時報）

（特朗普2.0）

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