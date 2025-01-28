特先徵稅後談判 哥倫比亞屈服收移民 白宮展決心鐵腕遣返 分析觀望哥國更倒向北京

美軍機載遣返者 哥總統拒降落

身為哥倫比亞首名左翼總統的佩特羅周日早上突然在社交平台宣布，他已下令拒絕載有被遣返非法移民的美國軍機降落。據哥方官員稱，佩特羅「決定拒絕」軍機降落時，載有逾200人的兩架美軍飛機已飛近首都波哥大，數分鐘後佩特羅即在社交平台X公布決定。

特朗普隨即在社交平台憤怒回應，宣布美國政府會即時向所有哥倫比亞進口貨物徵取25%關稅，一周後再升至50%；他同時宣布美方會向哥倫比亞「全面實施」銀行和金融制裁，並向哥倫比亞政府官員及其助理發出旅遊禁令，並取消其美國簽證。他強調哥倫比亞正違背自身責任和損害美國國家安全。

特：25%關稅下周加倍 禁哥官入境

佩特羅隨即反擊，宣布向美國出口到哥倫比亞的貨品也徵取25%報復性關稅，稍後再升至50%。佩特羅公開質疑特朗普是否企圖推翻他，並批評特朗普將哥倫比亞人視為「次等種族」，「你不喜歡我們的自由，沒問題。我也不會跟白人奴隸主握手」。

到周日夜晚，白宮再發表聲明，指因佩特羅已同意所有條件，原先公布的關稅和制裁會「暫緩備用」，但像簽證限制等其他懲罰措施則仍會保留，直至第一批被遣返者飛抵哥倫比亞。白宮還聲言：「今日發生之事清楚向世界說明：美國再次得到尊重。」《紐約時報》認為，特朗普試圖藉向哥倫比亞開刀「殺雞儆猴」，向世人展示他會如何履行大規模遣返非法移民的競選承諾。

哥倫比亞外交部隨後發表聲明，表示已克服與華府之間的僵局，該國政府將接受全部遣返班機，並確保機上哥國公民擁有「有尊嚴的處境」。

哥倫比亞經濟上高度依賴作為其最大貿易對象的美國。哥倫比亞美國商會警告關稅生效的話會對哥倫比亞經濟產生廣泛影響，「只計咖啡，就會有逾50萬個家庭依賴這產業；在花農業，數以千計單親媽媽會頓失生計」。

哥倫比亞政治顧問公司負責人古斯芒質疑，這場僵局可能會將波哥大推往中國陣營，畢竟佩特羅政府已表達加入金磚國家和「一帶一路」倡議的意願。在佩、特二人周日打口水戰之際，哥國最暢銷報章《時代報》同日刊登中國駐哥大使朱京陽的訪問，後者引述哥國外長梅里略去年訪華說法，指中哥關係處於建交45年來最佳時刻。

巴西投訴 指被遣返者遭帶手銬

「特朗普2.0」的遣返非法移民行動，首先以拉丁美洲國家為開刀對象。墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯以至區內最大國家巴西等都有美方送回的本國公民，惟美方遣返方式惹起不少爭議，巴西便投訴被遣返者遭扣上手銬。

據哥倫比亞廣播公司報道，特朗普政府正跟薩爾瓦多政府商討重啟「安全第三方國家」協議，以賦權美國移民官員將非薩爾瓦多公民送到該國，以確保他們不能在美國境內申請庇護——類似協議在「特朗普1.0」曾達成，但未曾執行，並被拜登政府廢除。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC/哥倫比亞廣播公司）

（特朗普2.0）