朝試射海對地導彈 韓推測冷發射屬改良版

另批美韓軍演挑釁

朝中社昨（26日）報道，朝鮮導彈總局之前一天試射的海對地戰略巡航導彈沿着預設的橢圓和「8」字形軌道，在7507秒至7511秒之間飛行1500公里後「精確擊中目標」，未對周邊國家安全造成負面影響。金正恩表示朝方戰爭遏制手段正不斷完善，今後將以精益求精的軍事力量為基礎，負責任地持續維護和平與穩定。

韓國聯合參謀本部昨證實前天下午4時左右偵測到朝鮮從內陸地區向黃海（西海）發射「多枚」巡航導彈。韓國軍事專家據朝鮮公布的相片推斷，這是朝鮮去年1月試射的「火矢3-31」型潛射巡航導彈的改良版，能以冷發射（彈射到離開發射管才點燃引擎）的方式垂直發射，料長遠部署在朝鮮戰術核攻擊潛水艦「金君玉英雄艦」或建造中的4000噸級護衛艦，惟從內陸試射看，研究尚在初步階段。

韓軍事專家：朝導彈研究尚屬初階

在特朗普1月20日宣誓就職前不久，朝鮮曾在海上發射數枚短程彈道導彈。首個任期曾有兩次「特金會」的特朗普上周四在訪問中形容金正恩是「聰明人」，擬再跟他接觸。美韓外長首次通話後的聲明也略去有關朝鮮和核問題的內容。

本月以來，美韓已三度舉行空軍演練，第一次是年初的美日韓聯合訓練，第二次是14日起一連3天的聯合大火力戰演習，最新這次是上周二至上周五的「雙鷹」聯合空中訓練。

（中新社/韓聯社）