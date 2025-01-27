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韓起訴尹錫悅內亂罪 在任總統首例

【明報專訊】韓國檢察緊急戒嚴特別調查本部（簡稱特別調查本部）就去年12‧3緊急戒嚴事件，周日（26日）宣布正式起訴尹錫悅涉嫌領導內亂，這令尹錫悅成為韓國憲政史首名被起訴及面對刑事審訊的現任總統。尹錫悅今天起在一審宣判之前，可被拘留最長達6個月。

可拘留最長半年

鑑於對尹錫悅的第一次拘留期限將在周二（28日）零時屆滿，首爾中央地方法院又不批准延長拘留期至2月6日，檢察總長昨晨遂召開全國高級檢察廳長與地方檢察廳長會議，商討該否在尹錫悅一直迴避受查底下，對他提出起訴。到昨天下午，首爾高級檢察廳檢察長朴世鉉領導的特別調查本部便公布，以「內亂首腦嫌疑」拘留起訴總統尹錫悅。

特別調查本部表示，經過綜合研究檢討逾1個月來他們調查原國防部長等涉案共犯所得的證據資料，以及警察提交給他們的證據資料等，「判斷認為起訴被告是適當的」。

內亂罪是韓國總統不能享有刑事豁免權的少數指控之一。若然罪名成立，可被判處終身監禁或死刑，儘管韓國幾十年來沒有處決過任何罪犯。

尹錫悅因去年12月3日頒布了持續約6個小時的緊急戒嚴令，使韓國陷入幾十年來最嚴重的政治危機。他被指涉嫌違憲、違法宣布緊急戒嚴，又為了阻撓國會議員通過解除戒嚴的決議案，涉嫌主使逮捕相關人士等，因而被國會彈劾和被停職。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）於本月15日，以內亂罪和濫用職權妨礙他人行使權利的嫌疑逮捕他，及於1月19日獲首爾西部地方法院批准將之正式關押於看守所。不過由於公調處沒有起訴權，上周四（23日）把案件移交特別調查本部繼續調查和研究起訴。

（中央日報/韓聯社）

相關字詞﹕內亂罪 尹錫悅 韓國戒嚴

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