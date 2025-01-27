特朗普倡「清空」加沙 促埃及約旦收人 稱巴人可另覓居地 美媒質疑違「兩國方案」

以色列和哈馬斯上周日（19日）開始首階段停火，有望真正結束自前者因哈馬斯10‧7突襲以色列所引發的持久戰爭。加沙原住有大約230萬人，如今遭以軍轟炸後重創，聯合國稱當地逾六成建築受損或被毁，九成居民流離失所，重建恐需數十年或更久。特朗普上周六晚在專機「空軍一號」上告訴隨行記者，他當天早前與約旦國王阿卜杜拉二世通電話，向對方表示他想約旦收容更多巴勒斯坦人，並預告周日會跟埃及總統塞西通電話談論安置巴人問題。

指加沙一團糟 如拆卸工地

特朗普說：「你在談的是（重置）大約150萬人，我們只是把一切清空……我不知道，一定會發生什麼事情。它（加沙）現在其實就是拆卸工地。幾乎所有東西都被毁，當地民眾正在死去。所以我寧願與一些阿拉伯國家合作，在另一地方建屋，我認為他們（加沙巴人）也許可以和平地生活以改變現狀。」惟特朗普表示那些房屋可以是暫時或長期。

自以色列獨立戰爭以來，像約旦、埃及和黎巴嫩等周邊國家已收容大批巴勒斯坦難民，到以哈戰爭爆發後，他們也高度警惕以色列會趁機驅逐加沙巴人。埃及總統塞西曾經質疑以軍逼遷加沙北部的過百萬人口，只是驅逐加沙全境巴人大計的一部分，明言埃及不會收容更多巴人難民。阿卜杜拉二世也曾指，強迫巴人遷移是約旦或埃及的「紅線」。

約旦國王：逼遷巴人觸「紅線」

儘管總理內塔尼亞胡為首的以色列政府否認有「清空」加沙巴人的打算，但以色列極右勢力已不止一次提出將巴人遷走，讓加沙興建猶太人定居點（殖民區）。

以極右叫好 籲政府跟進特朗普建議

特朗普的發言令以國極右見獵心喜，本月因抗議以哈換囚協議而辭去國安部長的猶太力量黨魁本格維爾表示，歡迎特朗普的「清空」建議，呼籲以國政府馬上跟進；現任財長斯莫特里奇則宣稱以巴「兩國方案」不切實際，稱讚特朗普提出「好主意」。

（CNN/華盛頓郵報/紐約時報）

（特朗普2.0）