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倖存者後代創作繪本 述丈夫倖存故事

【明報專訊】Mark Spigelman之妻Rachel在二戰結束後才出生，其母親是集中營倖存者，自己也跟一名大屠殺倖存者結婚，晚年甚至創作兒童繪本Blue Eyes Wide Open，以丈夫的童年視角講述當年他如何從納粹的追殺中倖存（例如扮成女童博取德軍同情）。她與Mark的人生也體現家族歷史的記憶是如何傳承。

Rachel母親3年前以96歲高齡去世，Rachel小時候也曾追問父母的故事，只是父親比較緘默，母親反較積極回應，Rachel也因此得知母親年輕時曾在集中營度過3年，自己全名來自祖母和外祖母。到跟Mark結婚，Rachel又從丈夫父母口中聽到其童年故事，只是她原先沒想過要將其記下。

本身是藝術家的Rachel自言多年來專注自身藝術創作，閒時育兒弄孫和投入慈善工作，直至新冠疫情令自己在家無所事事，才開始為孫子女寫兒童故事，後來想到可把Mark的經歷寫成書，因「他的故事一直在我心中」。

孩童視角講述 兒童更易聽入耳

正如Mark強調教育對傳承歷史的重要，Rachel選擇編撰兒童繪本也非偶然。Rachel自言年紀很小就知道那段令人傷心的歷史，但總算好好消化和思考，如今可傳承到下一代。談到創作構思，Rachel說3名孫女年紀尚幼時經常追問祖父的個人歷史（Mark補充道，3名孫女都喜歡睡前聽自己講倖存的故事，只是她們喜歡單獨聽，所以他要逐個講），繪本也是以祖父向孫女講故事的形式展開，但刻意鋪排出以孩童的視角來憶述，因為她認為，由兒童跟兒童說話，比起成年人跟兒童說話，更容易令兒童聽得入耳。

在逗留香港的日子，Mark和Rachel走訪不同學校講述繪本中的故事，令他們驚喜的是香港的學生都很投入傾聽，並總能適切提問，感嘆他們都受到良好的教育，能夠深思問題。

相關字詞﹕兒童繪本 納粹 反猶太主義 猶太人大屠殺

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