全球最大冰山恐撞小島 威脅企鵝海豹

遭海底山脈困數月 恢復北移

英國南極科學研究組織「英國南極勘測」（British Antarctic Survey）的物理海洋學家邁耶爾什（Andrew Meijers）表示，這座代號A23a的冰山先前被一座海底山脈「困住」，圍繞這座山打轉數月，如今看似正恢復向北移動，並緩慢接近280公里外的南喬治亞島。他說，以目前海流推算，A23a將於2至4星期後抵達南喬治亞島周邊的大陸架區域，但確實路線仍難以確認，冰山可能撞上大陸架後解體，亦可能掠過大陸架繼續前行。

邁耶爾什指出，南喬治亞島是企鵝和海豹幼崽的棲息地，冰山如果撞上大陸架，將嚴重影響企鵝和海豹的餵哺，威脅牠們的生存。他說：「冰山以往曾在當地擱淺，導致小企鵝和小海豹大量死亡。」

A23a在1986年自南極分離，去年8月面積達3672平方公里，相當於香港陸地面積的逾3倍。美國國家冰中心（US National Ice Center）本月最新測量顯示，A23a是全球最大冰山。

（BBC/CNN/法新社）