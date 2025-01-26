以哈續換人 200囚易4兵 1女平民未獲釋 以停撤出加沙走廊

特拉維夫市民昨晨觀看哈馬斯在加沙市釋放人質的直播，旋即迸發喝采歡呼聲，眾人喜極而泣。獲釋4名女兵包括20歲的阿里埃夫（Karina Ariev）、吉勒博阿（Daniella Gilboa）、利維（Naama Levy）和19歲的阿勒巴格（Liri Albag）。她們被當眾移交給國際紅十字會人員，轉送至加沙邊界一個以軍營地與家人團聚，再到別處接受醫檢。

以色列其後釋放200名巴人囚犯和羈留者，其中過百人身穿囚衣被送到西岸城市拉姆安拉，獲英雄式歡迎。惟其中70名原被判終身監禁的重犯，從內蓋夫沙漠監獄獲釋後被驅逐往埃及，包括1985年被捕和入獄至今的法塔赫成員圖斯（Mohammed al-Tous）。被逐往埃及的包括一家3兄弟，他們今後無緣在西岸或加沙與家人團聚，住在拉姆安拉的母親為此難過萬分。

哈馬斯：阻巴人回鄉有「間接後果」

以哈目前正按本月16日達成的停火協議逐步互換人質和囚犯，此後已互換了第一批。惟以方指定第二批互換的29歲平民女子耶胡達（Arbel Yehud）仍未獲釋，據報她與男友落入加沙第二大武裝巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）之手。哈馬斯消息人士指她健康良好，只受阻於「技術原因」，預定2月1日成為下批獲釋人質。以色列總理辦公室則以此為由，稱暫不會按協議昨起撤離內察里姆走廊；哈馬斯則批評以方妨礙加沙北部巴人回鄉，警告會有「間接後果」。耶胡達家人稱對其他人質獲釋感高興，殷切期待耶胡達重獲自由。

（以色列時報/衛報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）