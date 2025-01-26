魯比奧下令停對外援助 僅以埃豁免烏受影響

85日重新檢視期

美國是全球最大的援助國，2023財年提供720億美元對外援助。根據拜登政府向國會提出的要求，2025年預定獲得援助的國家地區包括台灣、印尼、菲律賓、泰國、越南、烏克蘭、格魯吉亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等。今次特朗普的決定將影響發展及軍事援助，包括在前任拜登政府下已接受數十億美元武器援助的烏克蘭。路透社引述美國國際開發署（USAID）官員稱，負責烏克蘭多項計劃的官員已被告知立即暫停手上工作，這些計劃包括支援學校和衛生。魯比奧的備忘同時豁免對以色列的軍事和埃及援助，緊急糧食援助也獲豁免。禁令推出後有長達85天的重新檢視期，其間魯比奧將決定哪些國家符合特朗普政府的要求再批出援助。

此外，魯比奧前日與中國外長王毅通電話。美國國務院其後發新聞稿稱，魯比奧強調特朗普政府將尋求一種推動美國利益、以美國人民為優先的美中關係，也對中國大陸針對台灣和南海採取的脅迫行為表示嚴重關切。但沒有中方新聞稱所提的「不支持台灣獨立」。

（路透社/衛報/美國國務院網站）

（特朗普2.0）