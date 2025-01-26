魯比奧下令停對外援助 僅以埃豁免烏受影響

【明報專訊】美國總統特朗普上任首天簽署行政命令暫停美國所有對外援助項目後，國務卿魯比奧前日（24日）向國務院職員及美國駐外使館發出備忘，下令即時停止所有現有的對外援助並暫停新援助，只有以色列及埃及的援助除外，受影響國家包括正被俄軍入侵的烏克蘭。
85日重新檢視期
美國是全球最大的援助國，2023財年提供720億美元對外援助。根據拜登政府向國會提出的要求，2025年預定獲得援助的國家地區包括台灣、印尼、菲律賓、泰國、越南、烏克蘭、格魯吉亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等。今次特朗普的決定將影響發展及軍事援助，包括在前任拜登政府下已接受數十億美元武器援助的烏克蘭。路透社引述美國國際開發署（USAID）官員稱，負責烏克蘭多項計劃的官員已被告知立即暫停手上工作，這些計劃包括支援學校和衛生。魯比奧的備忘同時豁免對以色列的軍事和埃及援助，緊急糧食援助也獲豁免。禁令推出後有長達85天的重新檢視期，其間魯比奧將決定哪些國家符合特朗普政府的要求再批出援助。
此外，魯比奧前日與中國外長王毅通電話。美國國務院其後發新聞稿稱，魯比奧強調特朗普政府將尋求一種推動美國利益、以美國人民為優先的美中關係，也對中國大陸針對台灣和南海採取的脅迫行為表示嚴重關切。但沒有中方新聞稱所提的「不支持台灣獨立」。