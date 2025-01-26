靠副總統投關鍵票 防長提名驚險通過

史上第二次由副總統「挽救」提名

44歲的海格塞斯（Pete Hegseth）曾在美國陸軍國民警衛隊服役，也擔任過霍士新聞節目主持。惟他去年11月獲特朗普提名出任防長後爆出涉性侵、酗酒和納粹紋身等爭議。共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）及麥康奈爾（Mitch McConnell）前日投票反對海格塞斯出任防長，認為海格塞斯多次不忠顯示他缺乏判斷力，不適合領導武裝部隊，亦被指未能證明自己有能力有效管理龐大和複雜的軍隊。

在50票平手僵局下，最終萬斯投下贊成票讓海格塞斯過關。對上一次由副總統投關鍵一票確認內閣官員提名，是2017年時任副總統彭斯投下關鍵票確認德沃斯出任教育部長。

海格塞斯將領導有130萬現役軍人及近100萬文職人員的國防部，他揚言將其「戰士文化」帶到國防部，認為「覺醒」將軍及多元項目令國防部變得軟弱。

（法新社/路透社/紐約時報）

（特朗普2.0）