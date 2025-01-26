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特朗普威脅廢聯邦緊急事務管理局 視察北卡州加州災區 斥高開支低能力需改革

【明報專訊】美國總統特朗普上周五（24日）視察數月前曾受颶風蹂躪的北卡羅萊納州和近日受山火摧殘的加州，他指摘聯邦緊急事務管理局（FEMA）救災不力，矢言要予以「根本性改革」甚或廢掉，讓州政府直接獲取一定比例經費以便更有效地應對災難。法新社稱，這有利他透過決定撥款多少來加強管控各州政府。

稱寧把聯邦經費直接交予州政府

北卡州去年9月受颶風「海倫」（Helene）吹襲，發生逾100人死亡的嚴重水災，迄今仍面對沉重的重建壓力。特朗普前天在上任後首次離開華府，視察該州其一水浸重災區阿什維爾（Asheville）。他批評FEMA花費巨大，但無能地運作，本身變成一個災難，表示寧願把聯邦經費直接交予受災州份應付災難。他道：「FEMA一直令人非常失望。它非常官僚，而且行動非常緩慢。」他表示擬簽署行政命令，「開啟根本性改革和整頓程序，或者可能廢掉它（FEMA）」。

其後在特朗普轉飛加州的空軍一號上，白宮新聞秘書萊維特對隨行記者說，行政命令將指示FEMA的一個顧問委員會「審核該機構，並將官僚制度中的貪污和無能連根拔起」，「毫無疑問FEMA存在不能接受的政治偏見」。

FEMA於1979年由總統卡特頒布行政命令成立，負責協助各地方政府迅速修復災場而提供救急的人力、物力。當地方政府無法自力應付災難，經州長提請，它就能出動施援，包括提供搜救、賠償、重建，指派其他聯邦部門負責清理災區等工作，具穩定災後社區的重要作用。

「2025年計劃」倡剝離國土安全部

在美國保守派智庫傳統基金會為特朗普2.0治國獻策的「2025年計劃」（Project 2025），就建議將FEMA剝離國土安全部，撥歸內政部或交通部，還建議把現行防災、救災經費分配的決定權，由FEMA改交各州，資金就由現時聯邦政府承擔，改為聯邦政府最多負責75%。若有州政府在保護轄地免於天災上有疏忽，日後所得聯邦經費將扣減。

特朗普政府有關FEMA的言論，引起FEMA內部對機構未來性質和實際工作的疑問，不少職員紛紛互發電話和短訊向別人查詢。惟有聯邦救災官員認同FEMA需要一些改革，把部分工作下放給州份，因為隨着極端天氣頻仍兼嚴重，加上該機構職能近年過度擴張，既要應付天災，又要處理疫情，甚至要庇護獨行非法入境未成年人士。不過，改變聯邦救災撥款做法，惹起可讓特朗普加強操控州政府的疑慮。FEMA前副局長卡涅夫斯基（Daniel Kaniewski）說：「真正的問題是各級政府怎樣分攤負擔。」

特朗普上周五抵達洛杉磯，獲與他不和的加州州長紐森接機。特朗普矢言與紐森合作解決問題和向洛杉磯市長巴斯提供幫助，但同時抨擊這兩名民主黨政敵「極之無能」。他又重提加州容許無證居民投票，及引用早前指州長等官員拒讓北加州水源南流滅火的謠言，威脅擱置撥款給應付山火。

（路透社/NPR/紐約時報/CNN）

（特朗普2.0）

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